Россия третьи сутки бомбит Волноваху и обстреливает автобусы для эвакуации из "Градов"

В Волновахе уже 11 мирных жителей получили ранения из-за обстрелов оккупантами

Ситуация в Волновахе остается опасной, российские войска обстреливают город третьи сутки кряду, но украинские военные продолжают сопротивляться. Тем временем, жители оказались на грани гуманитарной катастрофы, а эвакуации мешают оккупанты. Подробнее о том, что сейчас происходит в Волновахе – в материале "Телеграфа".

Обстрелы в Волновахе не прекращаются. Снаряды попадают по домам и объектам инфраструктуры. Людям приходится сутками сидеть в подвалах. Город оказался заблокированным из-за действий оккупанта, у местных заканчивается еда и вода.

По словам нардепа Дмитрия Лубинца, уже можно говорить, что Волноваха оказалась на грани гуманитарной катастрофы. Отсутствует свет, вода, газ, а еще закончились медикаменты.

Как сообщает глава Донецкой областной ВГА Павел Кириленко, по состоянию на утро 28 февраля Волноваха с Мариуполем – самые горячие точки региона. Власти пытаются организовать "зеленый коридор", чтобы эвакуировать местных жителей. Кроме того, необходимо пополнить продовольственные запасы. Однако эвакуации мешает Россия.

Так, в понедельник, 28 февраля, эвакуационной транспорт не добрался до Волновахи, потому как его расстреляли российские военные из "Градов". Люди пытаются выбираться самостоятельно.

"Представители областных и районных властей ждут жителей Волновахи в населенном пункте, название которого людям сообщают звонком представители местных властей, которых все волновахцы хорошо знают. Просьба следовать только их инструкциям", — уточнил Кириленко.

По данным главы области, в Волновахе как минимум 11 раненых мирных жителей.

Напомним, Россия продолжает войну против Украины. Как в небольших, так и крупных городах нашей страны не останавливаются обстрелы. В понедельник, 28 февраля, российские военные сильно обстреляли Харьков: целились по спальным районам. Есть жертвы среди мирного населения.