Россияне из "Градов" обстреляли жилые кварталы Харькова — много жертв среди мирного населения (видео)

Харьков оказался под мощными обстрелами, тела погибших лежат посреди улиц

В Харькове, где проходят уличные бои с российскими диверсантами, оккупанты начали открывать огонь из тяжелого оружия по мирным районам. Как передает "Телеграф", об этом сообщает в своем Телеграмм-канале советник МВД Антон Геращенко. В соцсетях очевидцы публикуют фото и видео последствий обстрелов во многих районах Харькова.

Как сообщает Геращенко, враг применяет ракетную артиллерию, "Грады", "Ураганы", "Смерчи" и наносит удары непосредственно по жилым районам. Речь может идти о десятках, а возможно и о сотнях погибших.

Местные Телеграм-каналы сообщают о большом количестве обстрелов в понедельник, 28 февраля, в Харькове.

Ракеты прилетают на дороги, тротуары, попадают в строения и дома. На одном из видео можно увидеть, как мирные жители погибли вблизи одного из автоматов для выдачи воды.

Под удар оккупантов попадают и автомобили, которые в момент обстрела двигались по дороге.

Отметим, что точное количество жертв пока неизвестно, но речь идет не об единичных смертях, а о большом числе погибших.

По информации наших источников в спецслужбах, Путин мог приказать расстреливать мирное население, чтобы давить на Украину и Запад, создав гуманитарную катастрофу.

Ранее сообщалось, что на трассе Изюм-Харьков российские военные открыли огонь по автобусу. Было ранено 14 мирных человек.

Также "Телеграф" сообщал, что в войне против России в Харьковской области погиб местный депутат Сергей Глущенко. Мужчина решил встать на защиту Укарины сразу после полномасштабного вторжения войск Путина на нашу территорию.