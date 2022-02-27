Война забирает лучших: в бою за Харьков погиб депутат (фото)

Мужчина пошел защищать Харьков в числе первых

В боях за Харьков, которые активно ведутся с самого начала вторжения России в Украину, погиб депутат Богодуховского городского совета Сергей Глущенко.

Об этом рассказали в горсовете Богодуховки, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что о смерти мужчины стало известно утром 27 февраля, однако пока нет никаких деталей, как именно он погиб, — с самого начала мужчина участвовал в территориальной обороне города.

Сергей Глущенко был сельским главой Олександровки, после чего перешел в депутаты Богодуховскго горсовета.

Его описывают как справедливого, честного, мужественного человека и патриота. У мужчина осталась жена и дети.

В 2020 году на "Суспильном" выходил сюжет про Глущенко, — у него было интересное хобби собрать глиняные горшки, при этом самому старому из них было более 80 лет. Он хотел сохранить коллекцию и в будущем передать ее в музей.

В сети поднялась волна скорби по Сергею.

"Война забирает лучших", "Светлая память", "Родным сочувствие и терпения", "Вечная память настоящему герою", "Невероятно тяжелая новость… Хороший человек, настоящий патриот", — среди прочего, пишут в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", ранее российские оккупанты расстреляли автомобиль с семьей в Киеве, трое человек погибли, двое детей в больнице.