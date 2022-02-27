Россияне обстреляли в Киеве авто: погибла девочка с родителями, еще двое детей в больнице

Брату и сестре девочки пытаются помочь

В субботу, 26 февраля, на третий день вторжения России в Украину, вражеские диверсанты обстреляли автомобиль с семьей в попытке захвата Киева, — вследствие этого погибла маленькая девочка с родителями, а еще двое детей борются за жизнь в столице.

Об этом мама одного из одноклассников погибшей девочки рассказала LB.ua.

Отмечается, что автомобиль двигался по улице Елены Телиги, когда по нему открыли огонь российские диверсанты.

Где находится улица Телиги на карте Киева

В машине было трое детей с родителями. Взрослые погибли, как и их дочь-четвероклассница по имени Полина.

Погибшая Полина

Еще двое детей пострадали, — сестра погибшей девочки с серьезным пулевым ранением в реанимации 17-й больнице, а брат в Охматдите.

Школа собирает деньги на помощь пострадавшим детям, перевести деньги можно на карту — 4149 4390 4739 5375.

Как сообщал "Телеграф", по вчерашним данным в первые три дня сражений с россиянами погибло около двухсот украинцев, однако и ВСУ дат успешный отпор врагу, — их потери идут уже на тысячи.