Россияне обстреляли в Киеве авто: погибла девочка с родителями, еще двое детей в больнице
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Брату и сестре девочки пытаются помочь
В субботу, 26 февраля, на третий день вторжения России в Украину, вражеские диверсанты обстреляли автомобиль с семьей в попытке захвата Киева, — вследствие этого погибла маленькая девочка с родителями, а еще двое детей борются за жизнь в столице.
Об этом мама одного из одноклассников погибшей девочки рассказала LB.ua.
Отмечается, что автомобиль двигался по улице Елены Телиги, когда по нему открыли огонь российские диверсанты.
В машине было трое детей с родителями. Взрослые погибли, как и их дочь-четвероклассница по имени Полина.
Еще двое детей пострадали, — сестра погибшей девочки с серьезным пулевым ранением в реанимации 17-й больнице, а брат в Охматдите.
Школа собирает деньги на помощь пострадавшим детям, перевести деньги можно на карту — 4149 4390 4739 5375.
Как сообщал "Телеграф", по вчерашним данным в первые три дня сражений с россиянами погибло около двухсот украинцев, однако и ВСУ дат успешный отпор врагу, — их потери идут уже на тысячи.