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Харьков выстоял! В полиции рассказали подробности борьбы с российскими ДРГ

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
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Зачистка в Харькове Новость обновлена 27 февраля 2022, 22:12
Зачистка в Харькове

В сети распространяют информацию о том, что в первой столице Украины перебили не всех диверсантов

В воскресенье, 27 февраля, Харьков героически сражался за свою независимость, на которую посягнули войска РФ. В полиции рассказали подробности уличных боев с "незваными гостями", в которых участвовали Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия, полиция и территориальная оборона.

По словам начальника полицейского главка Владимира Тимошко, сутки выдались непростыми: мирные люди почти все время сидели в укрытиях, так как первую столицу Украины обстреливали из разных точек. Диверсионные группы, пытаясь укрепиться в городе, орудовали в нескольких районах, однако их план провалился.

"Харьков наш! Да, есть, и будет!" — заявил Тимошко, призывая народ не паниковать и помогать копам, предоставляя любую информацию о подозрительных людях.

Вместе с тем в сети распространяют информацию и о том, что перебили не всех диверсантов. Дескать, некоторые заходили в жилые дома по два-три человека. В связи с этим, людей призывают сдавать местонахождение таких людей полиции и ни в коем случае не бояться их: они уже деморализованы.

Напомним, Харьков для борьбы с российскими оккупантами была доставлена мощная техника от международных партнеров. Речь о сотнях противотанковых ракет, гранатометов, Javelin и зенитно-ракетных комплексах Stringer.

Теги:
#Харьков #Россия #Война #диверсанты
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