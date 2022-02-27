Харьков выстоял! В полиции рассказали подробности борьбы с российскими ДРГ

В сети распространяют информацию о том, что в первой столице Украины перебили не всех диверсантов

В воскресенье, 27 февраля, Харьков героически сражался за свою независимость, на которую посягнули войска РФ. В полиции рассказали подробности уличных боев с "незваными гостями", в которых участвовали Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия, полиция и территориальная оборона.

По словам начальника полицейского главка Владимира Тимошко, сутки выдались непростыми: мирные люди почти все время сидели в укрытиях, так как первую столицу Украины обстреливали из разных точек. Диверсионные группы, пытаясь укрепиться в городе, орудовали в нескольких районах, однако их план провалился.

"Харьков наш! Да, есть, и будет!" — заявил Тимошко, призывая народ не паниковать и помогать копам, предоставляя любую информацию о подозрительных людях.

Вместе с тем в сети распространяют информацию и о том, что перебили не всех диверсантов. Дескать, некоторые заходили в жилые дома по два-три человека. В связи с этим, людей призывают сдавать местонахождение таких людей полиции и ни в коем случае не бояться их: они уже деморализованы.

Напомним, Харьков для борьбы с российскими оккупантами была доставлена мощная техника от международных партнеров. Речь о сотнях противотанковых ракет, гранатометов, Javelin и зенитно-ракетных комплексах Stringer.