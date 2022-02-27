"Жалости не будет": Харьков получил новейшее мощное оружие для обороны от российских войск

Учения по его использованию уже идут.

В Харьков для борьбы с российскими оккупантами была доставлена мощная техника от международных партнеров. Речь о сотнях противотанковых ракет, гранатометов, Javelin и зенитно-ракетных комплексах Stinger.

Об этом сообщил украинский волонтер Роман Доник.

По его словам, противотанковые NLAW, SMAW-D, Javelin, ПЗРК Stinger и другое оружие уже были доставлены в Харьков и переданы Вооруженным Силам Украины для обороны города.

"Уже можно об этом говорить. В Харьков зашел долгожданный конвой. Очень много всяких вкусных приправ для жареных асвабадетелей. Счет идет на сотни штук каждой номенклатуры", — отметил волонтер.

По его словам, уже сейчас в городе формируются мобильные группы уничтожителей танков и всякого металлического металлолома из РФ. Уже идет обучение пользователей.

"Враг должен знать, когда он будет ехать на Харьков, что под каждым кустом, есть вероятность встретить нашего гранатометчика. И еще. Мы знаем, что российские солдаты знают, что пришли убивать Украинцев, а не на учения. Поэтому жалости не будет", — заявил Роман Доник.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Швеция нарушила многолетнюю традицию и приняла решение о передаче оружия Украине. Кроме того, помочь уже согласился альянс НАТО, в частности, блок передаст нашей стране оружие, включая системы ПВО. Профинансировать закупку оружия для Украины согласился и Евросоюз.