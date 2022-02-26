На трассе Изюм-Харьков войска РФ обстреляли пассажирский автобус: есть погибший, много раненых

В результате обстрела автобуса 14 человек были ранены

На трассе Изюм-Харьков российские военные обстреляли автобус, в котором находились мирные люди.

Об этом сообщил заместитель Изюмского городского головы Владимир Мацокин, передает "Суспільне. Харків".

Читайте также: Категория Украина В Одессе прогремели сильные взрывы Взрывы были слышны в разных районах города

В результате обстрела автобуса 14 человек были ранены, один погиб. Об этом сообщил председатель Изюмской РГА Степан Масельский.

Ранее сообщалось, что под Мариуполем 3 мирных жителя погибли от обстрелов российской армии, ранен ребенок.

Также "Телеграф" сообщал, что несмотря на жесткое и неожиданное нападение со стороны страны-агрессора, во время упорных боев украинские герои дали мощный отпор российским фашистам, ведь только за двое суток мы уничтожили более трех тысяч вражеских оккупантов и сотни единиц их военной техники.