На трассе Изюм-Харьков войска РФ обстреляли пассажирский автобус: есть погибший, много раненых
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В результате обстрела автобуса 14 человек были ранены
На трассе Изюм-Харьков российские военные обстреляли автобус, в котором находились мирные люди.
Об этом сообщил заместитель Изюмского городского головы Владимир Мацокин, передает "Суспільне. Харків".
В результате обстрела автобуса 14 человек были ранены, один погиб. Об этом сообщил председатель Изюмской РГА Степан Масельский.
Ранее сообщалось, что под Мариуполем 3 мирных жителя погибли от обстрелов российской армии, ранен ребенок.
Также "Телеграф" сообщал, что несмотря на жесткое и неожиданное нападение со стороны страны-агрессора, во время упорных боев украинские герои дали мощный отпор российским фашистам, ведь только за двое суток мы уничтожили более трех тысяч вражеских оккупантов и сотни единиц их военной техники.
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