Под Мариуполем 3 мирных жителя погибли от обстрелов российской армии, ранен ребенок

В результате авиаудара по прилегающему к Мариуполю поселку Сартана пострадали три человека

Под Мариуполем в результате обстрелов российской армии погибли три мирных жителя погибли. Еще три человека были ранены, среди них — ребенок. Авиаудар был нанесен по прилегающему к Мариуполю поселку Сартана.

Об этом со ссылкой на мэра города Вадима Бойченко сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

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"Путин только что принёс свой русский мир в Мариуполь и лишил жизни 3 — х мирных жителей Фото последствий авиаудара прилегающего к Мариуполю посёлка Сартана. Итого 3 убитых и 3 раненых. Среди раненых 1 ребёнок", — сообщил он.

На снимке видно, как от частично разрушенных жилых домов валит большой столб черного дыма.

Тем временем другой украинский город — Николаев сейчас готовится к круговой обороне. В городе планируют возводить баррикады.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несмотря на жесткое и неожиданное нападение со стороны страны-агрессора, во время упорных боев украинские герои дали мощный отпор российским фашистам, ведь только за двое суток мы уничтожили более трех тысяч вражеских оккупантов и сотни единиц их военной техники.