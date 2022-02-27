Мечтал о войне с малых лет: что известно про убитого в Украине генерала Кадырова

Награжденный "за вклад в борьбу с терроризмом" кадыровец погиб в попытках захватить Украину

Генерал чеченского полка Нацгвардии Магомед Тушаев, который был ликвидирован под Киевом 26 февраля за вторжение в Украину на стороне России, с самого детства увлекался военным делом, из-за чего не имел личной жизни.

Об этом можно судить по информации, которую "Телеграф" добыл в ходе мониторинга сети.

Среди прочего мы нашли интервью Тушаева двухлетней давности, где он рассказывает, что его с самых малых лет увлекала военная форма и тематика, и игрался он в основном с макетами военной техники.

Закончив школу в Серноводске (село на западе Чечни), он отучился по профилю "финансы и право" в Махачкале.

Бойцом чеченского ОМОНа Магомед стал еще в 2008 году, когда ему было всего 22 года, в 2017 году в возрасте 31 года перешел на должность заместителя командира 141-го "элитного" спецполка имени Кадырова Нацгвардии РФ, а спустя четыре месяца сам стал его командиром.

У него был Орден мужества, медаль за заслуги перед Отечеством, наградной знак "Отличник милиции" за борьбу с терроризмом.

Тушаев рос с матерью и был единственным ребенком, а после начала службы, по его словам, практически жил на работе. Так, в сети нет никаких данных о его жене либо детях.

Зато он показательно демонстрировал любовь к убитому Ахмату Кадырову.

А в здании дислокации его полка висели портреты Ахмата и Рамзара Кадырова, и Владимира Путина.

Стоит заметить, что сам Рамзан Кадыров опровергает, что Тушаев погиб под Киевом, а из сети стремительно удаляют информацию о нем.

Тем временем, как сообщал "Телеграф", далеко не все чеченцы желают воевать против Украины.