Украинские бойцы уничтожили несколько генералов и высших офицеров рф: список

Информацию о смерти этих офицеров Кремль не подтверждает

За 20 полных дней полномасштабного российского вторжения в Украину армия рф уже потеряла почти 14 тыс. своих солдат, и видимо это не финальная цифра, ведь бои продолжаются. Даже несмотря на то, что власти рф скрывают данные о своих погибших, меньше от этого их не становится. И стоит отметить, что в боях гибнут не только рядовые солдаты. "Грузом 200" на родину возвращаются и высокопоставленные российские офицеры.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины обнародовал данные о российских генералах и высших офицерах, которые погибли во время войны в Украине:

генерал-майор Тушаев Магомед — командир 141-го моторизированного полка Национальной гвардии Чечни, убит под Гостомелем;

генерал-майор Герасимов Виталий — первый заместитель 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, убит под Харьковом;

генерал-майор Колесников Андрей — командующий 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа, убит 11 марта;

генерал-майор Суховецкий Андрей — заместитель командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа, убит 28 февраля под Мариуполем;

полковник Захаров Андрей — командир 6-го полка (Чебаркуль) 90-й танковой дивизии Центрального военного округа, убит под Киевом 9-10 марта;

полковник Порохня Сергей — командир 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады Центрального военного округа;

полковник Николаев Игорь — командир 252-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии, убит 15 марта под Харьковом;

подполковник Агарков Юрий — командир 33-го мотострелкового полка гвардии;

подполковник Сафронов Дмитрий — заместитель командира бригады морской пехоты, погиб 6 марта под Харьковом;

подполковник Ермолин Михаил — командир дивизиона воинской части 12776;

полковник Исайкин Виктор — погиб в начале марта, его смерть подтвердил глава Мордовской Республики.

Стоит добавить, что к этому списку может присоединиться командир элитной 150-й мотострелковой дивизии генерал-майор армии рф Олег Митяев. Однако официально эта информация еще уточняется.

Еще раз отметим, официального подтверждения смерти ни одного генерала с российской стороны нет.

Отметим, что судя по перехваченным разговорам россиян с их родственниками, можно сделать вывод, что спецназ россии глубоко шокирован от отпора, который ему наносит украинская армия, солдаты напуганы и деморализованы.

Также, ранее "Телеграф" писал, что простых солдат армии рф даже не планируют отправлять на родину — россиянам приказано хоронить тела в братских могилах или жечь. Интересно, генералов и полковников также отправляют в последний путь?