Укр

Еще один российский генерал уничтожен в Украине: подробности

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Андрей Колесников убит в Украине Новость обновлена 11 марта 2022, 14:42
Андрей Колесников убит в Украине

Как именно погиб российский военный преступник, пока не известно

Командующий 29-й армией Восточного военного округа (ВВО) россии генерал-майор Андрей Колесников был убит в Украине.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Подробности гибели российского оккупанта пока неизвестны.

Отметим, что общевойсковая армия ВВО, где служил Колесников, включает в себя соединение управления, мотострелковое, артиллерийское, ракетное, зенитно-ракетное соединения, подразделения специального назначения, РХБ защиты, радиоэлектронной борьбы, инженерного обеспечения.

Напомним, что россия несет в Украине оглушительные потери. Общие потери врага в танках — 353 единицы, за сутки — 18. Также уничтожили за минувший день еще 60 боевых бронированных машин, увеличив их общее количество до 1165. Среди потерь врага за 15 день войны — 32 автомобиля (общее число 558), две артиллерийские системы (общее — 125), две реактивные системы залпового огня (общее — 58 единиц). Два образца противовоздушной обороны из 31 в общем также были уничтожены за сутки.

Теги:
#Украина #Россия #Война
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