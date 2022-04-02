"Сплошная катастрофа": Зеленский рассказал, почему украинцам пока не стоит возвращаться в освобожденные населенные пункты
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Жителей освобожденных населенных пунктов предупредили об опасности возвращения в свои дома
Войска оккупантов, которых выгоняют с севера Украины, оставляют после себя огромное количество мин и растяжек, а потому возвращаться на освобожденные территории пока опасно.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении по итогу 1 апреля.
"На севере нашей страны идет отступление оккупантов. Медленный, но заметный. Где-то их выгоняют с боями. Где-то они сами оставляют позиции", — сказал он.
По словам Зеленского в местах, которые находились под контролем россиян наблюдается "сплошная катастрофа", а потому мирным гражданам возвращаться в свои дома пока рано.
Он отметил, что первая причина заключается в том, что бомбардировки могут продолжаться. Вторая же причина кроется в том, что россияне оставляют после себя огромное количество мин и растяжек.
"Минируют дома, минируют технику, даже тела убитых людей", — сказал он и призвал местных жителей подождать, пока из территорий уберут все взрывоопасные предметы и можно будет с уверенностью сказать, что обстрелов больше не будет.
Как сообщалось ранее, украинские военные в пятницу полностью освободили Бучу, Гостомель и Ирпень от войск противника.
Всего ВСУ вернули под контроль Украины около трех десятков населенных пунктов в Черниговской и Киевской областях.
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