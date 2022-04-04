Рус

На Київщині знайшли нове місто-могилу - закатованих та вбитих росіянами українців може бути ще більше, ніж в Бучі

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
6907
Наслідки "присутності" росіян у Бородянці Новина оновлена 04 квітня 2022, 19:33
Наслідки "присутності" росіян у Бородянці

Про це місто влада говоритиме окремо.

Російські окупанти чинили справжній геноцид українського народу на Київщині, окремі населені пункти якої окупували у перші дні війни. Цинічні злочини росіян зафіксували в Бучі, де сотні людей ґвалтували, розстрілювали та переїжджали танками. Однак в генпрокуратурі заявили, що значно більше жертв може бути у Бородянці.

Про це у понеділок, 4 квітня, в ефірі телемарафону повідомила Генпрокурор Ірина Венедиктова.

За її словами, у Бородянці стосовно жертв ситуація може бути найгіршою, якщо брати до уваги всю Київську область.

"Ми можемо предметно говорити про Київську область, бо вчора ми отримали доступ до неї. І відпрацьовуємо Ірпінь, Бучу, Ворзель. Насправді по людях, за жертвами найгірша ситуація у Бородянці. Я думаю, що ми окремо говоритимемо про Бородянку. Там є про що говорити", — повідомила генпрокурор.

Нагадаємо, що 2 квітня стало відомо, що Київську область повністю звільнили від окупаційних військ. У Бучі вулиці міста були повністю встеленими тілами мирних жителів, яким перед смертю зв’язали руки та ноги, а потім кинули просто посеред дороги.

Крім того, згідно з заявами міського голови Бучі Анатолія Федорука, у місті було знайдено братські могили, в яких виявлено тіла щонайменше 280 осіб.

При цьому російська пропаганда вже почала вигадувати власне пояснення подібного засилля загиблих українців, і воно напрочуд цинічне. Однак, українська влада робить усе можливе, щоб жоден винний у страшних злодіяннях проти нашого народу не уникнув покарання.

Теги:
#Україна #Київська область #Росія #Війна #Бородянка #Ірина Венедиктова
Наслідки "присутності" росіян у Бородянці
В регіонах
На Київщині знайшли нове місто-могилу - закатованих та вбитих росіянами українців може бути ще більше, ніж в Бучі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Наслідки "присутності" росіян у Бородянці
На Київщині знайшли нове місто-могилу - закатованих та вбитих росіянами українців може бути ще більше, ніж в Бучі
Дата публікації
Категорія
Український лікар Григорій Стрикун
Цигарки гасили об людей, а голу жінку водили на ланцюзі: лікар розповів, як росіяни знущаються над українцями
Дата публікації
Категорія
Джо Байден
Не геноцид: у словах Байдена про звірства росіян в Україні знайшли "зраду" (відео)
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський завітав до звільненої Бучі
Зеленський приїхав на місце масових вбивств у Бучі і зробив низку важливих заяв: головне
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 4 квітня
Війна - день 40: поки світ у роздумах над санкціями для Кремля, окупанти бомблять Тернопіль, Одесу та Миколаїв