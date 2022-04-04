На Київщині знайшли нове місто-могилу - закатованих та вбитих росіянами українців може бути ще більше, ніж в Бучі

Про це місто влада говоритиме окремо.

Російські окупанти чинили справжній геноцид українського народу на Київщині, окремі населені пункти якої окупували у перші дні війни. Цинічні злочини росіян зафіксували в Бучі, де сотні людей ґвалтували, розстрілювали та переїжджали танками. Однак в генпрокуратурі заявили, що значно більше жертв може бути у Бородянці.

Про це у понеділок, 4 квітня, в ефірі телемарафону повідомила Генпрокурор Ірина Венедиктова.

За її словами, у Бородянці стосовно жертв ситуація може бути найгіршою, якщо брати до уваги всю Київську область.

"Ми можемо предметно говорити про Київську область, бо вчора ми отримали доступ до неї. І відпрацьовуємо Ірпінь, Бучу, Ворзель. Насправді по людях, за жертвами найгірша ситуація у Бородянці. Я думаю, що ми окремо говоритимемо про Бородянку. Там є про що говорити", — повідомила генпрокурор.

Нагадаємо, що 2 квітня стало відомо, що Київську область повністю звільнили від окупаційних військ. У Бучі вулиці міста були повністю встеленими тілами мирних жителів, яким перед смертю зв’язали руки та ноги, а потім кинули просто посеред дороги.

Крім того, згідно з заявами міського голови Бучі Анатолія Федорука, у місті було знайдено братські могили, в яких виявлено тіла щонайменше 280 осіб.

При цьому російська пропаганда вже почала вигадувати власне пояснення подібного засилля загиблих українців, і воно напрочуд цинічне. Однак, українська влада робить усе можливе, щоб жоден винний у страшних злодіяннях проти нашого народу не уникнув покарання.