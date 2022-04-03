Втекти не вдасться: журналіст пояснив, хто та як відповість за геноцид українців у Бучі

Кожен злочин буде врахований і жорстоко покараний

Український журналіст Роман Цимбалюк пояснив, чому жорстокі розстріли мирних українців у Бучі, Ірпені та інших містах нашої країни не будуть забуті чи перебрехані російською пропагандою. Насамперед тому, що всі номери військових частин армії росії, які знаходилися в містах під Києвом, добре відомі українській владі. Днями всі свідчення про це будуть передано до Гааги.

Про це журналіст розповів на своїй Facebook-сторінці, пише "Телеграф".

За його словами, нікому з окупантів не вдасться втекти чи спокійно жити після геноциду, який скоєно над українцями.

"Вже є поіменний список командирів цих підрозділів, їхні адреси в Росії, склад сімей. Відомі імена їхніх дружин і номери шкіл, в які ходять їхні діти. Далі будуть встановлені особисті дані всього офіцерського складу — командирів батальйонів, рот і взводів. Зі всіма витікаючими для них наслідками", — пояснив Цимбалюк.

Також він наголосив, що Україна доб’ється, щоб було складено поіменний список солдатів, які чинили звірства у Бучі та інших українських містах та селах. За його словами, подібні злочини не мають терміну давності, тому покарання обов’язково знайде свого "власника".

При цьому журналіст натякнув, що чекати лише на справедливий вирок Міжнародного суду російським солдатам не варто — кара може прийти не лише від офіційних органів.

Схожої думки дотримується і політик Мустафа Найєм, який виступає за створення спеціального підрозділу в українських спецслужбах, котрий здійснюватиме справедливу відплату за вбитих українців. Брати приклад Найєм пропонує з Ізраїлю, який проводив подібну операцію понад двадцять років.

Зазначимо, що разом з цим у Росії вже запрацювала пропагандистська машина, яка формує власні версії появи трупів цивільних у містечках під Києвом. На думку російських журналістів, ЗСУ видають за жертв російського режиму вбитих під час комендантської години мешканців столиці.