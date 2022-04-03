Нова методичка: у росії "пояснили", звідки в Бучі та Ірпені трупи цивільних

В рф уже готові виправдовувати своїх мародерів та вбивць в очах усього народу

Російські журналісти-пропагандисти вже вигадали, яким чином пояснюватимуть засилля трупів мирних українців на вулицях сіл та містечок під Києвом. Судячи з дивовижної одностайності, кремль уже "спустив" нову методичку — розповідати, що вбиті померли від рук українських "націоналістів", які розстрілювали людей під час комендантської години.

Такі новини у своєму Telegram-каналі повідомив український блогер Фашик Донецький.

Як можна побачити на скрін з різних джерел, росіян збираються переконувати, що українці нібито вбивають одне одного, а тепер намагаються звинувачувати в цьому росію.

Блогер намагається наголосити на безглуздості ситуації: українські військові заходили до міст одразу ж після того, як окупанти втекли. Коли міг у ЗСУ з’явитися час, щоб "підкинути" трупи до раніше окупованих населених пунктів, абсолютно незрозуміло.

"Але є одне "але": гру-шники обмовилися за Фрейдом: ліплячи тупі відмазки в кабінетах, громадяни-чекісти показали те, як мислять і які методи використовують самі, у тому числі для поширення сюжетів з убитими громадянськими на сході України", — наголосив Фашик Донецький.

Зрозуміло, що подібна дичина пропагандистів з росії не залишила байдужими звичайних українців. У коментарях вони висловлюють свій гнів та невдоволення подібним цинізмом "визволителів".

Додамо, що раніше ми розповідали, якою була реакція українців на те, що сталося в Ірпені, Бучі, Мотижині та інших населених пунктах під час російської окупації. На думку більшості, путіну не слід сподіватися на законний суд, адже його варто стратити, а російська армія має відповісти за кожен свій злочин.

З останнім, до слова, погоджується і політик Мустафа Найєм, який підтримує ідею ліквідації російських солдатів і офіцерів, котрі брали участь у війні з Україною, навіть після того, як наша країна переможе.