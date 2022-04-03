Страти путіна буде мало: фото звірств російської армії під Києвом розгнівали українців

Мирних жителів просто стратили

У Київської області, в якій звільнили кілька десятків населених пунктів, повідомляється про страшні злочини російського режиму. Особливо постраждали від окупантів місто Буча та село Мотижин, де серед вулиць знаходять розстріляних цивільних із зав’язаними руками, а також братські могили. Українці обурюються та вимагають справедливого покарання як для росіян, так і їхнього злочинного режиму.

Реакцію співвітчизників зібрав "Телеграф".

Зазначимо, що переглянути фото з наслідками жорстокості російської армії на Київщині можна за посиланням. Зверніть увагу – 18+.

На думку українського продюсера Ігоря Кондратюка, єдине, чого вдасться досягти росії у війні проти України — русофобія.

Військовий журналіст Олександр Шульман пише, що звірства окупантів одномоментно мозок перестане сприймати і залишиться робота — вбивати їх вдень та вночі.

Олександр Шульман про звірства у Бучі

Журналістка Тетяна Даниленко вважає, що російських командирів треба знайти після війни і покарати, а кривавого диктатора володимира путіна — стратити.

Тетяна Даниленко про міжнародне покарання для російських командирів та путіна

Політичний оглядач Іван Яковіна нагадав, що такі звірства були характерними для нацистів і запропонував у Бучу та Ірпінь викликати слідчих та прокурорів з Міжнародного кримінального суду та Гаазького трибуналу.

Іван Яковіна про трибунал

Політолог Юрій Романенко звернувся до міжнародної спільноти, європейських та ізраїльських політиків та закликав до їхньої совісті.

Юрій Романенко звернувся до політиків Ізраїлю та європейських країн

Екснардеп Ігор Луценко та громадський діяч Сергій Стерненко розповіли деталі щодо братських могил українців, убитих росіянами.

Ігор Луценко запропонував вивести тіла українців під німецьке посольство

Сергій Стерненко нагадав про необхідність особистої зброї

Російські журналісти також розуміють масштаби трагедії. Михайло Козирєв написав, що росіяни будуть прокляті на все життя.

Росіяни будуть прокляті за трагедію у Бучі

Після опублікованих фото з жертвами масових страт, українці просять збройні сили не брати полонених росіян, говорять про кару для росії та пропонують сценарії страти путіна.

Розстріл мирних громадян, численне мародерство в будинках українців, згвалтування, це не повний перелік злочинів росії в Україні.

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"Телеграф" уже повідомляв про використання російською армією заборонених для населених пунктів касетних боєприпасів: їхня єдина мета — вбити якнайбільше людей. При цьому вони несуть у собі додаткову небезпеку.