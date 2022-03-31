ООН отримала докази – росія десятки разів застосовувала заборонену зброю

Застосовувати таке озброєння можливо як в авіабомбах, так і в ракетах для артилерії, але воно заборонене для населених пунктів

Російсько-окупаційні війська обстрілюють Україну та її мирні міста боєприпасами, які заборонені до застосування. Зокрема, мова про касетні снаряди — їхнє застосування раніше фіксували у Харкові та Вугледарі.

В Управлінні ООН з прав людини оприлюднили кількість підтверджених випадків застосування касетних боєприпасів у населених пунктах. За їхніми даними, росіяни застосували такі боєприпаси не менше ніж 24 рази.

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Особлива смертоносність касетних боєприпасів

Касетні бомби – це снаряди, всередині у яких контейнери. Вони відкриваються під час польоту і розкидають навколо себе дрібні бомби на великій території. Їх може бути від десятків до більш ніж шести сотень. Їх можна скидати з літаків або під час ракетного обстрілу. Їхня основна мета — убити і поранити якомога більше людей.

При ударі вони мають вибухати, але до 40% їх не детонують. Вони можуть розірватися при дотику або переміщенні набагато пізніше обстрілу, що становить небезпеку для надання допомоги постраждалим та цивільних осіб.

Як раніше писав "Телеграф", росія не лише використовує у містах та селах України заборонені касетні снаряди, а й термобаричні ракети (так звані вакуумні бомби) та особливі запалювальні фосфорні боєприпаси.