росія атакує Україну фосфорними бомбами: чим вони небезпечні

Агресивність і високотемпературність фосфорних бомб спричинили заборону такої зброї навіть у воєнний час

У ніч на четвер, 24 березня, росіяни скинули фосфорні бомби на Луганщину, внаслідок чого загинуло четверо людей. Про застосування росіянами заборонених фосфорних боєприпасів розповів голова обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай. Також з’явилися повідомлення про атаку фосфорними бомбами Ірпеня та Гостомеля.

"Телеграф" розповідає, у чому особливість фосфорної зброї та чим вона небезпечна.

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Що таке фосфорна зброя

Фосфорна зброя – вид запальних боєприпасів, начинених білим фосфором. При взаємодії з повітрям він починає горіти і продовжує горіти, доки повністю не зникне. Ці боєприпаси підпадають під заборону Женевської конвенції 1949 року, що обмежує застосування окремої зброї навіть у воєнний час, оскільки вона є негуманною. Саме агресивність та високотемпературність фосфорних бомб стали причиною заборони такої зброї. Незважаючи на це, російські окупанти продовжують застосовувати її в бойових діях в Україні.

Фосфорні бомби дуже небезпечні і люди, які потрапили під удар, можуть отримати серйозні каліцтва. Найчастіше фосфорна бомба призводить до важких опіків на тілі, а при вдиханні жару від фосфорної суміші – до жахливих ран легенів та отруєння. Крім того, фосфор дуже отруйний, і навіть невелика його концентрація може виявитися смертельною для людини.

Що робити у разі обстрілу фосфорними бомбами

Редактор журналу "Defense Express" Сергій Згурець зазначає, що фосфор випалює територію на великій площі та завдає серйозних опіків. Найраціональніше перебувати в укритті, каже він, а у разі прямого попадання під удар фосфорної бомби необхідно перекрити доступ кисню до рани – накрити її.

Проте всі ці заходи лише частково зменшують вплив агресивних запальних боєприпасів, зазначає експерт.

Як повідомляв "Телеграф", раніше мер Ірпеня повідомив про обстріл окупантами міста фосфорними бомбами.