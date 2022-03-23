Мер Ірпеня розповів про використання росіянами фосфорних бомб: фото

Боєприпаси розкидали над передмістям столиці

Російські нацисти знову лютують поблизу столиці — Гостомель та Ірпінь атакували за допомогою фосфорних бомб. Як відомо, ці боєприпаси підпадають під заборону Женевської конвенції 1949 року, яка обмежує застосування окремої зброї навіть у воєнний час.

Подробиці повідомив мер Ірпеня Олександр Меркушин підтвердивши початкову інформацію місцевого видання ITV.

Атака на міста поблизу Києва розпочалася пізно увечері вівторка, 22 березня. Найбільше дісталося, як і було сказано, Ірпеню та Гостомелю, але зачепило й інші населені пункти. Загалом бомби розкидалися над північно-західними околицями столиці.

Фосфорні боєприпаси є забороненими, адже їхнє використання веде до болісної смерті постраждалих. Білий фосфор, яким напхані подібні бомби, спочатку зберігається у воді. При взаємодії з повітрям він починає горіти і продовжує палати, доки повністю не зникне.

Ті, хто страждає від атак подібних снарядів, можуть отримати серйозні каліцтва. Найчастіше фосфорна бомба призводить до важких опіків на тілі, а при вдиханні жару від фосфорної суміші — до жахливих ран легенів та отруєння. Додамо, що фосфор дуже отруйний, і навіть невелика його концентрація може стати смертельною для людини.

Нагадаємо, що це далеко не перший випадок застосування забороненої зброї російськими окупантами. Так, наприклад, Покровськ, що на Донеччині, ще на другому тижні війни був обстріляний касетними боєприпасами.

А ось у Тростянці Сумської області вороги застосовували бойову техніку "Солнцепек", яка кидає так звані "вакуумні бомби".