Росіяни скинули фосфорні бомби на Луганщину, загинули діти (фото)

Кількість загиблих та постраждалих уточнюється — ще не всі розбомблені будинки розібрані

російські війська продовжують обстрілювати цивільне населення через неможливість просунутися вглиб України. Вкотре вони відкрили вогонь на Луганщині — використовували не лише ракети, а й фосфорні бомби. Загинули щонайменше чотири особи.

Про наслідки нічного обстрілу розповів голова обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

Він зазначив, що російська армія знищила за добу 31 будову, з яких 23 — житлові будинки. Десять із них це були багатоповерхівки.

Під обстрілами був Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінна, Новодружеськ, Воєводівка.

Вночі міста поливали вогнем з важкого озброєння — у Новодружеську та Лисичанську ворог використав ракети, а Рубіжне зазнало фосфорного бомбардування. Точну кількість жертв встановити поки що неможливо.

У Рубіжному бої точаться вже на території міста. Достовірна кількість жертв — 4 особи, серед яких двоє дітей та шестеро поранених, проте дані уточнюються. Погіршується гуманітарна ситуація – без світла 35 населених пунктів, з яких – 21 – повністю. Це понад 101 тисячу людей.

Як раніше писав "Телеграф", у Рубіжному ракета потрапила в багатоповерховий будинок і вбила трьох людей. Щодо заборонених фосфорних бомб, то на Луганщині — не перше їхнє використання проти українських громадян. Також повідомлялося про такі бомби на Київщині.