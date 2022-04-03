Діяти як Ізраїль. Підтримаю ліквідацію кожного офіцера та солдата Росії, які брали участь у війні - Мустафа Найєм
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Громадський діяч та політик Мустафа Найєм розповів, як росіяни мають відповісти за всі свої звірства в Україні
Гнів божий.
Так називалася майже двадцятирічна операція ізраїльської розвідки з пошуку та знищення терористів, причетних до теракту на мюнхенській Олімпіаді в 1972 році.
Я підтримаю, допоможу та приєднаюся, якщо наші спецслужби створять групу з пошуку та ліквідації кожного російського офіцера та солдата, які брали участь у цій війні. Де б вони не ховалися. Без суду та слідства.
Кадри з Бучі та Ірпеня — це пекло на землі, яке влаштували ці недолюди, впиваючись своєю владою. Страшно навіть уявити, що зараз відбувається у інших окупованих містах.
Таке зло має бути покаране.
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