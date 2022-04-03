Громадський діяч та політик Мустафа Найєм розповів, як росіяни мають відповісти за всі свої звірства в Україні

Гнів божий.

Так називалася майже двадцятирічна операція ізраїльської розвідки з пошуку та знищення терористів, причетних до теракту на мюнхенській Олімпіаді в 1972 році.

Я підтримаю, допоможу та приєднаюся, якщо наші спецслужби створять групу з пошуку та ліквідації кожного російського офіцера та солдата, які брали участь у цій війні. Де б вони не ховалися. Без суду та слідства.

Кадри з Бучі та Ірпеня — це пекло на землі, яке влаштували ці недолюди, впиваючись своєю владою. Страшно навіть уявити, що зараз відбувається у інших окупованих містах.

Таке зло має бути покаране.