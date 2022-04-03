Рус

Діяти як Ізраїль. Підтримаю ліквідацію кожного офіцера та солдата Росії, які брали участь у війні - Мустафа Найєм

Автор
Мустафа Найєм Мустафа Найєм
Дата публікації
Читать на русском
Автор
378
Росіяни перетворили багато міст на руїни Новина оновлена 03 квітня 2022, 09:29
Росіяни перетворили багато міст на руїни

Громадський діяч та політик Мустафа Найєм розповів, як росіяни мають відповісти за всі свої звірства в Україні

Гнів божий.

Так називалася майже двадцятирічна операція ізраїльської розвідки з пошуку та знищення терористів, причетних до теракту на мюнхенській Олімпіаді в 1972 році.

Я підтримаю, допоможу та приєднаюся, якщо наші спецслужби створять групу з пошуку та ліквідації кожного російського офіцера та солдата, які брали участь у цій війні. Де б вони не ховалися. Без суду та слідства.

Кадри з Бучі та Ірпеня — це пекло на землі, яке влаштували ці недолюди, впиваючись своєю владою. Страшно навіть уявити, що зараз відбувається у інших окупованих містах.

Таке зло має бути покаране.

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Злочини #Мустафа Найєм #Армія РФ
Росвойська відводять до Білорусі та росії, але частину з них знищують
Україна
росія змінила головну мету війни в Україні: свіжі карти боїв
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Росвойська відводять до Білорусі та росії, але частину з них знищують
росія змінила головну мету війни в Україні: свіжі карти боїв
Дата публікації
Категорія
Володимир Мединський та Давид Арахамія на переговорах у Стамбулі
Мединський відповів Арахамії щодо прогресу на переговорах
Дата публікації
Категорія
Буча
У Британії приголомшені звірствами російських окупантів у Бучі
Дата публікації
Категорія
В Одесі вибухи
Ранок в Одесі розпочався з вибухів: стовпи диму видно за кілометри (фото)
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 3 квітня
Війна — день 39: Київська область звільнена від окупантів, але росія продовжує завдавати ракетних ударів