США виділили додаткові 300 мільйонів на зброю для ЗСУ

Вашингтон продовжить надавати підтримку українським військовим

США виділили ще 300 мільйонів доларів на озброєння для українських захисників, які протистоять російському вторгненню.

Як повідомляє пресслужба Пентагону, про це йшлося у телефонній розмові між міністрами оборони США та України Ллойдом Остіном та Олексієм Резніковим.

Зазначається, що Остін підтвердив прихильність США до необхідності надання летальної оборонної зброї для посилення можливостей Збройних сил України. Для цих цілей було виділено ще один пакет допомоги у розмірі 300 мільйонів доларів.

Таким чином, починаючи з дня початку повномасштабного вторгнення росії, 24 лютого 2022 року, США виділили на оборонні потреби України 1,6 мільярда доларів.

Крім того, глава оборонного відомства США назвав "обурливим" те, що російські війська вчинили проти мирного населення в Бучі та підтвердив, що його країна використовуватиме всі свої можливості щодо документування та обміну інформації, щоб знайти винних у скоєному і притягнути їх до відповідальності.

Як повідомлялося раніше, в одній тільки Бучі вже було знайдено понад 300 убитих окупантами мирних жителів, однак у деяких населених пунктах, на кшталт Бородянки, загиблих може бути ще більше.