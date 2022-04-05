Війна - день 41: світ засуджує росію за різню в Бучі, але окупанти продовжують вбивати українців

Оперативно про головне за день.

Вже 41-ий день поспіль українські військовослужбовці відбивають атаки російських окупантів. За цей час нашій армії вдалося витіснити ворогів з Київщини, але росіяни не припинили атак на інші українські міста. Не встиг світ оговтатися від звірств росіян в Бучі, як армія окупантів приступила до "тихого" терору в Херсоні — люди зникають, у моргах сотні трупів лежать на підлозі, а гуманітарну допомогу від України не пропускають. А у Київській області знайшли ще одне місто, з якого окупанти зробили могилу, а трупів там може бути більше, ніж у Бучі. Тим часом російські ЗМІ відверто закликають до масових репресій проти українців.

У цій текстовій трансляції "Телеграф" повідомляє про найважливіші події, що відбуваються в Україні 5 квітня. Більш оперативна інформація доступна у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

Нагадаємо, що інформація за 2 квітня доступна у матеріалі: "Війна – день 38: окупанти вдарили по Полтаві та Дніпру, а ЗСУ звільняють Київщину".

Події російсько-української війни за 3 квітня у публікації: "Війна — день 39: Київська область звільнена від окупантів, але росія продовжує завдавати ракетних ударів".

Про те, що відбувалося в Україні 4 квітня, читайте тут: "Війна — день 40: поки світ у роздумах над санкціями для Кремля, окупанти бомблять Тернопіль, Одесу та Миколаїв".