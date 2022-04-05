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Віталій Кім чітко розвінчав фейк про "взяття Ніколаєва за три дні" (відео)

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Росіян немає навіть на підступах до Миколаєва, каже Кім Новина оновлена 05 квітня 2022, 12:40
Росіян немає навіть на підступах до Миколаєва, каже Кім

Окупанти намагаються змусити українців панікувати, але ситуація під контролем

Чутки, що росія у спробах захоплення Миколаєва пригнала сотні танків, не відповідають дійсності. Насправді їх лише десятки і знаходяться вони далеко від обласного центру.

Про це вранці 5 квітня заявив керівник Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім на своєму каналі у Телеграмі.

Зазначається, що напередодні в мережі почали розповсюджувати старе відео з Кімом, зняте ще в його старому кабінеті, який був зруйнований ракетним ударом по Миколаївській ОДА, де йдеться про велику кількість військової техніки агресора в області.

" х там 15-20. Ведуться бої, ні про які сотні не йдеться", — підкреслює Кім.

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Глава Миколаївської ОДА пояснив, що росіяни намагаються змусити людей панікувати чутками про нібито "захоплення Миколаєва за три дні", як вони збиралися "взяти Київ за три дні" на початку вторгнення в Україну, але насправді росіян немає навіть на підступах до міста.

"Якщо маєте можливість виїжджати, то виїжджайте. Але паніка — це те, чого хоче ворог. Дивіться на речі реально, не вірте фейкам, аналізуйте", — закликає чиновник.

Що зараз відбувається у Миколаєві?

Миколаїв має стратегічне значення для російських окупантів, оскільки через нього лежить шлях до Одеси та Придністров’я, де в рф є ще військові.

Миколаїв активно дає відсіч загарбникам, а Чорнобаївка під Херсоном, де дислоковано багато російських військових, уже стала легендою, оскільки там їх били вже понад десять разів.

Багато населених пунктів на Миколаївщині вже успішно звільнили.

Карта бойових дій Миколаїв 05.04.2022
Карта бойових дій Миколаїв 05.04.2022

Як повідомляв "Телеграф", 29 березня росіяни вдарили ракетою по будівлі ОДА в Миколаєві, внаслідок чого загинули десятки людей, — Кім тоді пояснив, що окупанти пішли на це, оскільки перестали сподіватися на захоплення міста.

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#Миколаїв #Віталій Кім
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