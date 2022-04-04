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"Просто вбивають наших людей": росіяни обстріляли два райони Миколаєва, десятки загиблих та постраждалих

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Наслідки ракетних обстрілів Миколаєва Новина оновлена 04 квітня 2022, 22:43
Наслідки ракетних обстрілів Миколаєва

Росіяни гатили по спальних районах, де немає жодних військових об'єктів.

Російські окупанти у понеділок, 4 квітня, обстріляли спальні райони Миколаєва. Жертвами ворожих снарядів стали 10 мирних жителів, а ще 46 людей отримали поранення.

Про це у відеозверненні повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.

За його словами, зранку о 7-й годині росіяни обстріляли спальний район міста, в якому немає жодного військового об'єкту, навіть жодної фабрики чи заводу — 1 людина загинула, 5 постраждали, з яких 2 знаходяться у важкому стані.

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Увечері російські війська знову відкрили вогонь по Миколаєву. У другому обстріляному районі також не обійшлося без жертв.

"Загалом за підсумками цього обстрілу, лише послухайте: дев'ятеро людей загинули, 41 людину поранено", — заявив мер.

Загальна кількість жертв у Миколаєві за сьогодні — 10 людей, поранених — 46.

"Навіщо б'ють по спальних районах нашого міста? Касетними снарядами б'ють лише для одного — вони вражають людську силу, тобто вбивають наших людей" — резюмував міський голова Миколаєва.

Крім того, у місті постраждали будинки та міська лікарня. Зокрема, приймальне відділення, жіноча консультація.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни в ніч на 2 квітня ракетами обстріляли Полтаву та Кременчук. Не повідомляється, по якій саме інфраструктурі вдарили окупанти, але раніше вони вже відзначалися атаками по промислових підприємствах, продовольчих складах, сховищах паливно-мастильних матеріалів. Як вважають експерти, одна з цілей росіян — створити проблеми з логістикою.

Теги:
#Україна #Миколаїв #Росія #Війна #Обстріли
Наслідки ракетних обстрілів Миколаєва
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"Просто вбивають наших людей": росіяни обстріляли два райони Миколаєва, десятки загиблих та постраждалих
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