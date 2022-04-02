Росіяни ракетами обстріляли Полтаву та Кременчук: що відомо про руйнування

росіяни цілилися не лише з інфраструктури

російсько-окупаційні війська обстріляли Полтавську область у ніч проти другого квітня. Повітряна тривога у регіоні звучала майже всю ніч.

У Полтаві удар завдали ракет по одному з інфраструктурних об’єктів. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

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Він також повідомив про удари по Кременчуку. Постраждали як об’єкти інфраструктури, так і житлові будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють рятувальники та інші служби.

Згідно з інформацією із соцмереж, удару по Полтаві було завдано близько другої ранку — місцеві жителі чули вибухи. З 7 ранку другого квітня повітряна тривога поновилася у Кременчуці.

Зазначимо, що у Кременчуці знаходиться переїзд через Дніпро — один із тих, яким користуються під час евакуації на захід країни та при доставці гуманітарних вантажів. А сама область межує із Харківщиною.

Кременчук та Полтава на карті

Не повідомляється, по якій саме інфраструктурі вдарили окупанти, але раніше вони вже відзначалися атаками по промислових підприємствах, продовольчих складах, сховищах паливно-мастильних матеріалів. Як вважають експерти, одна з цілей росіян — створити проблеми з логістикою.

Як раніше писав "Телеграф", росія після невдачі в атаці на Київ планує перегрупування своїх військ на Слобожанський, Донецький та Луганський напрямок. Одна з цілей загарбників – змусити українські війська зупинитись під Харковом.