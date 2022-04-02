Росіяни ракетами обстріляли Полтаву та Кременчук: що відомо про руйнування
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росіяни цілилися не лише з інфраструктури
російсько-окупаційні війська обстріляли Полтавську область у ніч проти другого квітня. Повітряна тривога у регіоні звучала майже всю ніч.
У Полтаві удар завдали ракет по одному з інфраструктурних об’єктів. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
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Він також повідомив про удари по Кременчуку. Постраждали як об’єкти інфраструктури, так і житлові будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють рятувальники та інші служби.
Згідно з інформацією із соцмереж, удару по Полтаві було завдано близько другої ранку — місцеві жителі чули вибухи. З 7 ранку другого квітня повітряна тривога поновилася у Кременчуці.
Зазначимо, що у Кременчуці знаходиться переїзд через Дніпро — один із тих, яким користуються під час евакуації на захід країни та при доставці гуманітарних вантажів. А сама область межує із Харківщиною.
Не повідомляється, по якій саме інфраструктурі вдарили окупанти, але раніше вони вже відзначалися атаками по промислових підприємствах, продовольчих складах, сховищах паливно-мастильних матеріалів. Як вважають експерти, одна з цілей росіян — створити проблеми з логістикою.
Як раніше писав "Телеграф", росія після невдачі в атаці на Київ планує перегрупування своїх військ на Слобожанський, Донецький та Луганський напрямок. Одна з цілей загарбників – змусити українські війська зупинитись під Харковом.