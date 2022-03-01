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Де дізнатися про обстріл у своїй області: важливий список регіональних телеграм-каналів

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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У мережі з’явився список каналів регіональних адміністрацій Новина оновлена 01 березня 2022, 19:31
У мережі з’явився список каналів регіональних адміністрацій

Зараз як ніколи важливо отримувати інформацію із перевірених джерел

У зв’язку з початком повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку путінської росії, для жителів нашої країни стало критично важливим швидко отримувати інформацію про обстріл та ситуацію у своєму регіоні.

Народний депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко оприлюднив у своєму телеграм-каналі список каналів обласних адміністрацій, у яких можна дізнатися про оперативну інформацію для населення, у тому числі й про обстріли.

"Влада на місцях разом з воїнами ЗСУ та силами територіальної оборони працює на нашу Перемогу. Ворог штампує багато фейків, щоб посіяти паніку. Не піддаємось на провокації, користуємося офіційними джерелами", — написав він.

Нижче наведено посилання на канали регіональних ОДА або їх глав у месенджері "Телеграм", які дозволять отримати інформацію з перших вуст:

Як повідомлялося раніше, першого дня весни російські війська вдарили ракетами по телевежі в Києві, через що загинули п’ять мирних громадян, а ще п’ять отримали поранення. Співробітники телекомпаній не постраждали, а життя втратили випадкові люди, яким не пощастило опинитися поблизу в той фатальний момент.

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#Україна #Росія
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