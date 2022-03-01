Укр

Где узнать об обстрелах в своей области: важный список региональных телеграм-каналов

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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В сети появился список каналов региональных администраций
В сети появился список каналов региональных администраций

Сейчас как никогда важно получать информацию из проверенных источников

В связи с началом полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны путинской россии, для жителей нашей страны стало критически важным быстро получать информацию об обстрелах и ситуации в своем регионе.

Народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко обнародовал в своем телеграм-канале список каналов областных администраций, в которых можно узнать оперативную информацию для населения, в том числе и об обстрелах.

"Власти на местах вместе с воинами ВСУ и силами территориальной обороны работают на нашу Победу. Враг штампует много фейков, чтобы посеять панику. Не поддаемся на провокации, пользуемся официальными источниками", — написал он.

Ниже приведены ссылки на каналы региональных ОГА или их глав в мессенджере "Телеграм", которые позволят получить информацию из первых уст:

Как сообщалось ранее, в первый день весны российские войска ударили ракетами по телевышке в Киеве, из-за чего погибли пять мирных граждан, а еще пять получили ранения. Сотрудники телекомпаний не пострадали, а жизни лишились совершенно случайные люди, которым не посчастливилось оказаться поблизости в тот роковой момент.

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#Украина #Россия
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