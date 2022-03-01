Где узнать об обстрелах в своей области: важный список региональных телеграм-каналов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 115
Сейчас как никогда важно получать информацию из проверенных источников
В связи с началом полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны путинской россии, для жителей нашей страны стало критически важным быстро получать информацию об обстрелах и ситуации в своем регионе.
Народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко обнародовал в своем телеграм-канале список каналов областных администраций, в которых можно узнать оперативную информацию для населения, в том числе и об обстрелах.
"Власти на местах вместе с воинами ВСУ и силами территориальной обороны работают на нашу Победу. Враг штампует много фейков, чтобы посеять панику. Не поддаемся на провокации, пользуемся официальными источниками", — написал он.
Ниже приведены ссылки на каналы региональных ОГА или их глав в мессенджере "Телеграм", которые позволят получить информацию из первых уст:
- Винницкая;
- Волынская;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Житомирская;
- Закарпатская;
- Запорожская;
- Ивано-Франковская;
- Киевская;
- Кировоградская;
- Луганская;
- Львовская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Полтавская;
- Ровенская;
- Сумская;
- Тернопольская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Хмельницкая;
- Черкасская;
- Черновицкая;
- Черниговская.
Как сообщалось ранее, в первый день весны российские войска ударили ракетами по телевышке в Киеве, из-за чего погибли пять мирных граждан, а еще пять получили ранения. Сотрудники телекомпаний не пострадали, а жизни лишились совершенно случайные люди, которым не посчастливилось оказаться поблизости в тот роковой момент.