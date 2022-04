Плани росії змінилися: нові карти боїв в Україні

Зосередять зусилля на кількох напрямках

Кремль змінює стратегію і, попри контратаки українських військових, може спробувати до переговорів про припинення вогню вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

Такі висновки зробили військові оглядачі The Institute for the Study of War. Вони зазначили, що після провалу у наступальній операції на Київ москва зосередила основні зусилля на захопленні Маріуполя та повному контролі над частково окупованими областями у 2014 році.

В інституті вивчення війни оновили початкову оцінку планів росії — вже зрозуміло, що після невдачі на київському напрямі вона розділить зусилля інакше. Основною метою стане схід України. Київ та захоплення південних територій України стане додатковою дією.

Загальна карта бойових дій на 2 квітня (ISW)

Київський напрямок

Українські військові відкидають російські сили дедалі далі від Києва на північний захід та схід. Сили оборони, ймовірно, рухаються швидше, ніж очікувалося, але росія встигла вивести частину своїх сил до Білорусі.

Бої навколо Києва на 2 квітня (ISW)

Харківський та донецький напрямок

Аналітики припускають, що однією з нових цілей росії зупинити українські сили навколо Харкова, щоб через захоплений 1 квітня Ізюм просунутися до інших частин росармії на Луганщині. Зазначимо, що місто вони намагалися взяти з 7 березня, і вдалося це лише завдяки зраді. Очікується, що російські війська продовжать наступ найближчими днями, щоб відрізати українські сили, що обороняють Донбас.

Ситуація на сході України на 2 квітня (ISW)

Маріуполь

Аналітики продовжують стверджувати, що Маріуполь можна взяти найближчими днями. Це необхідно росвійськам, щоб продовжити захоплення Донецької області, але навіть у разі успіху росії на цьому напрямку втрати росіян будуть серйозними і ці частини не зможуть брати участь у наступі.

Карта боїв у Маріуполі на 2 квітня (ISW)

Тим часом в епіцентрі бойових дій, без води, газу, світла, їжі під постійними російськими обстрілами знаходяться десятки тисяч людей. Вони не можуть евакуюватись із Маріуполя, оскільки росіяни постійно обстрілюють гуманітарний коридор.

Карта гуманітарного коридору із Маріуполя (Financial Times)

Успішна контратака українських військових, що триває на півдні, нервує росіян і в цьому напрямку зусилля будуть спрямовані на утримання Херсона. За останні дні на Херсонщині звільнили кілька десятків населених пунктів.

Також "Телеграф" писав про тактику росії обстрілювати Україну з ракет, уникаючи контактного бою — у ніч на 2 квітня обстріляли Полтаву та Кременчук, раніше застосували артилерію у Кривому Розі.