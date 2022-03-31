Рус

Українська армія визволяє Херсонщину: росіяни вибиті із 11 населених пунктів

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
3854
Підбита російська техніка Новина оновлена 31 березня 2022, 22:11
Підбита російська техніка

Українська армія продовжує звільняти батьківщину від окупантів.

У четвер, 31 березня, на 36-й день війни на Херсонщині, де окупанти нещодавно взяли в полон депутата "Слуги народу", українські захисники звільнили 11 населених пунктів.

Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан, більш відомий під псевдонімом "Штірліц", на своїй сторінці у Facebook.

Наші захисники продовжують знищувати окупаційні війська. Воїни 60-ї окремої піхотної бригади, що перебувають у угрупованні військ "Південь", героїчно звільняють Херсонщину. Завдяки цьому підрозділу війська противника стали залишати займані раніше території. На сьогодні визволено 11 населених пунктів, які повністю знаходяться під контролем ЗСУ.

Штефан заявив, що Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам’янка, Пригір’я, Кочубєївка, Орлове були звільнені та перебувають під контролем ЗСУ.

Окрім того, бригада захопила чимало трофейної техніки. На їхньому рахунку знаходяться танки Т-64 (з повним боєкомплектом), БМП-2, БМД-2.

"Завдяки воїнам 60-ї окремої піхотної бригади місцеве населення сьогодні має можливість отримувати гуманітарну допомогу (медикаменти, продукти харчування). У свою чергу мешканці звільнених територій підтримують наших захисників, приносять воду, їжу і тримають у гарному настрої", — написав Штефан.

Раніше повідомлялося, що окупанти ввели багато техніки до міста під Херсоном. А 27 березня російські загарбники в 11-й раз "відхопили" в Чорнобаївці.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
Ан-124-100 "Руслан"
Україна
Україна завдала удару по росії на 24 мільярди гривень
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ан-124-100 "Руслан"
Україна завдала удару по росії на 24 мільярди гривень
Дата публікації
Категорія
Черговий випад путіна проти європарламентарів не вдався
Як у приказці про їжака та дупу: Кремль відзначився новими санкціями проти ЄС та насмішив мережу
Дата публікації
Категорія
Ахметов та Зеленський
Війна помирила Ахметова з Зеленським: про що олігарх розповів Bloomberg
Дата публікації
Категорія
ЗСУ звільнили два населені пункти на Чернігівщині
У ворога відбито ще два населені пункти: ЗСУ показали фото
Дата публікації
Категорія
Головні новини в Україні 31 березня
Війна — день 36: росія продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці, але не припиняє обстрілювати міста України