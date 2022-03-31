Українська армія визволяє Херсонщину: росіяни вибиті із 11 населених пунктів

Українська армія продовжує звільняти батьківщину від окупантів.

У четвер, 31 березня, на 36-й день війни на Херсонщині, де окупанти нещодавно взяли в полон депутата "Слуги народу", українські захисники звільнили 11 населених пунктів.

Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан, більш відомий під псевдонімом "Штірліц", на своїй сторінці у Facebook.

Наші захисники продовжують знищувати окупаційні війська. Воїни 60-ї окремої піхотної бригади, що перебувають у угрупованні військ "Південь", героїчно звільняють Херсонщину. Завдяки цьому підрозділу війська противника стали залишати займані раніше території. На сьогодні визволено 11 населених пунктів, які повністю знаходяться під контролем ЗСУ.

Штефан заявив, що Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам’янка, Пригір’я, Кочубєївка, Орлове були звільнені та перебувають під контролем ЗСУ.

Окрім того, бригада захопила чимало трофейної техніки. На їхньому рахунку знаходяться танки Т-64 (з повним боєкомплектом), БМП-2, БМД-2.

"Завдяки воїнам 60-ї окремої піхотної бригади місцеве населення сьогодні має можливість отримувати гуманітарну допомогу (медикаменти, продукти харчування). У свою чергу мешканці звільнених територій підтримують наших захисників, приносять воду, їжу і тримають у гарному настрої", — написав Штефан.

Раніше повідомлялося, що окупанти ввели багато техніки до міста під Херсоном. А 27 березня російські загарбники в 11-й раз "відхопили" в Чорнобаївці.