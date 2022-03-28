Окупанти ввели багато техніки та військ у місто під Херсоном: подробиці
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Тутешнім жителям радять не виходити з власних домівок
До міста Гола Пристань, що у Херсонській області, увійшли численні російські війська.
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Про це у понеділок, 28 березня, на своїй сторінці у "Фейсбуці" повідомив тутешній депутат Юрій Зеленін. Чиновник закликав жителів міста не провокувати загарбників і не виходити на вулицю.
Також він додав, що наразі населений пункт оточений російськими окупантами з усіх боків.
У соцмережах повідомляють, що росіяни виставили на виїзді та в'їзді до міста блок-пости та повіряють документи та телефони.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські бійці 28 березня перейшли у контрнаступ на Харківщині. Наразі повністю звільненим від окупантів є місто Мара Рогань, а у Вільхівці наші захисники продовжують ліквідовувати залишки росіян.
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