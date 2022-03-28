Українські військові перейшли у контрнаступ на Харківщині: звідки вибили росіян

Мала Рогань звільнена від росіян, а у Вільхівці знищуються залишки військ окупанта

Українські військовослужбовці у Харківській області перейшли у контрнаступ на ряді напрямків і вже повністю звільнили від росіян Малу Рогань

Про це поінформував у своєму телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

"На сьогоднішній день можемо впевнено сказати, що Мала Рогань повністю перебуває під контролем наших військ та "зачищена" від окупантів", — зазначив він.

За його словами, залишки окупаційних військ також знищуються у Вільхівці.

Водночас росіяни не припиняють обстрілювати мирних жителів, завдаючи ударів по житлових будинках. Так в Осколі, що в Ізюмському районі, ворожа авіація запустила ракету в один із будинків, через що загинула сім’я з чотирьох людей, ще одна 4-річна дитина отримала поранення.

Як повідомлялося раніше, радник голови ОПУ Олексій Арестович заявив, що українські військовослужбовці розпочали "тактичні контрнаступи" не лише на території Харківщини, а й у Сумській області.

Також він заявляв, що в найближчі пару тижнів росіяни підуть з Київської та Харківської областей, щоб сфокусувати свої зусилля на оточенні українських військ у зоні ООС та взяття Маріуполя.