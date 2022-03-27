росія відступить із Київської та Харківської областей: Арестович назвав оптимістичні терміни

Окупанти зрозуміли, що не зможуть взяти великі міста, тому вирішили сфокусуватися на південному напрямку.

Окупанти відмовляться від своїх планів щодо взяття Києва та Харкова, виведуть звідти свої війська та перекинуть на Донбас.

Такими прогнозами поділився радник глави офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю Марку Фейгіну.

"Вони зрозуміли, що не вдасться взяти великі міста, оголосили про завершення першої фази "спецоперації" і початок другої — "визволення Донбасу"", — сказав Арестович.

За його словами, протягом найближчих двох тижнів росіяни виводитимуть війська з Київської та Харківської областей для подальшого перекидання їх на Донбас, де вони планують оточити сили ЗСУ у зоні ООС, захопити Маріуполь, а також утримати окуповані позиції у південній частині України.

Втім, Арестович зауважить, що якщо росіяни втратять Херсон, то і вся операція взяття Маріуполя провалиться разом із планами росії.

Як повідомлялося раніше, у Пентагоні напередодні повідомили, що окупанти втратили повний контроль над Херсоном, оскільки у місті знову ведуться бої.

А радник міністра оборони України Маркіян Лубковський навіть давав прогнози, що місто буде звільнено найближчим часом.

Нагадаємо, 25 березня в Росії заявили, що нібито виконали завдання першого етапу своєї "спецоперації" та знизили бойовий потенціал України. Крім того, там знову прозвітували про нібито повне знищення українських систем ППО