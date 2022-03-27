россия отступит из Киевской и Харьковской областей: Арестович назвал оптимистичные сроки
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Оккупанты поняли, что не смогут взять крупные города, а потому решили сфокусироваться на южном направлении
Оккупанты откажутся от своих планов по взятию Киева и Харькова, выведут оттуда свои войска и перебросят на Донбасс.
Такими прогнозами поделился советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.
"Они поняли, что не получится взять большие города, объявили о завершении первой фазы "спецоперации" и началу второй — "освобождение Донбасса", — сказал Арестович.
По его словам, в течении ближайших двух недель россияне будут выводить войска из Киевской и Харьковской областей для дальнейшей переброски их на Донбасс, где они планируют окружить силы ВСУ в зоне ООС, захватить Мариуполь, а также удержать оккупированные позиции в южной части Украины.
Впрочем, Арестович отмечет, что если россияне потеряют Херсон, то и вся операция по взятию Мариуполя провалится вместе с планами россии.
Как сообщалось ранее, в Пентагоне накануне сообщили, что оккупанты потеряли полный контроль над Херсоном, поскольку в городе опять ведутся бои
А советник министра обороны Украины Маркиян Лубковский даже давал прогнозы, что город будет освобожден в самое ближайшее время.
Напомним, 25 марта в россии заявили, что якобы выполнили задачи первого этапа своей "спецоперации" и снизили боевой потенциал Украины. Кроме того, там вновь отчитались о якобы полном уничтожении украинских систем ПВО