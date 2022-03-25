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В россии ошеломили заявлением насчет войны с Украиной: "Основные задачи выполнены"

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Анна Барабан Анна Барабан
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В россии ошеломили заявлением насчет войны с Украиной: "Основные задачи выполнены" Новость обновлена 25 марта 2022, 17:48

В Минобороны рф отчитались о "потерях" украинцев.

Помимо того, что в Минобороны рф назвали смешную цифру потерь среди личного состава, российские власти отчитались и за "выполненные" задачи, которые были поставлены перед армией россии. В частности сообщается, что "основные задачи первого этапа российской операции на Украине выполнены", а боевой потенциал украинских войск "существенно снижен".

Главные заявления из брифинга Минобороны россии по итогам месяца войны сообщают росСМИ.

Главные заявления Минобороны рф:

  • По словам путинских пропагандистов за 30 дней войны потери ВСУ якобы составили порядка 30 тысяч человек,
  • Также Минобороны рф заявляет, что армия рф якобы вывела из строя 30 ключевых заводов ОПК Украины,
  • Среди других выдуманных цифр — из 152 военных самолетов Украины уничтожены 112, 149 вертолетов — 75, а 36 беспилотников "Байрактар ТБ2" якобы уничтожены 35. А также "практически полностью уничтожены" воздушные силы и системы ПВО.
  • Более того, в россии заявили, что будто бы заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, а Херсонская и большая часть Запорожской областей якобы под их полным контролем.

Про потери ВС РФ и "ЛДНР":

  • По сообщениям росСМИ, за время войны погибло 1351 военнослужащих, в 3825 получили ранения.
  • Также сообщается о гибели якобы 16 тысяч из 59 тысяч украинских защитников на Донбассе.

Среди прочего, в россии заявили, что "практически полностью" уничтожили украинские средства ПВО страны. Отметим, что такое заявление от Министерства обороны рф звучит уже в третий раз.

  • впервые о "практически полном" уничтожении украинского ПВО и авиации было рассказано еще 5 марта во время встречи путина со стюардессами,
  • второе "уничтожение" прошло несколькими днями позже. Об этом рассказывал представитель Министерства обороны Конашенков во время брифинга, заявив, что армия рф уничтожила 90% ЗРК большой и средней дальности, а также 81 радиолокационный пост.

Однако украинские защитники продолжают сбивать российские самолеты и вертолеты, подтверждая уничтожения фотографиями и видео. К примеру, 23 марта в Харьковской области украинскими ЗРК были сбиты два боевых самолета российских оккупантов, а 17 марта стало известно об уничтожении двух самолетов рф в небе над Киевской областью.

Ранее, "Телеграф" писал, что за первый месяц военных действий россии против Украины наши защитники сбили или повредили уже сотни самолетов, вертолетов и танков.

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В россии ошеломили заявлением насчет войны с Украиной: "Основные задачи выполнены"
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В россии ошеломили заявлением насчет войны с Украиной: "Основные задачи выполнены"
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