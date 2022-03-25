В россии ошеломили заявлением насчет войны с Украиной: "Основные задачи выполнены"

В Минобороны рф отчитались о "потерях" украинцев.

Помимо того, что в Минобороны рф назвали смешную цифру потерь среди личного состава, российские власти отчитались и за "выполненные" задачи, которые были поставлены перед армией россии. В частности сообщается, что "основные задачи первого этапа российской операции на Украине выполнены", а боевой потенциал украинских войск "существенно снижен".

Главные заявления из брифинга Минобороны россии по итогам месяца войны сообщают росСМИ.

Главные заявления Минобороны рф:

По словам путинских пропагандистов за 30 дней войны потери ВСУ якобы составили порядка 30 тысяч человек,

Также Минобороны рф заявляет, что армия рф якобы вывела из строя 30 ключевых заводов ОПК Украины,

Среди других выдуманных цифр — из 152 военных самолетов Украины уничтожены 112, 149 вертолетов — 75, а 36 беспилотников "Байрактар ТБ2" якобы уничтожены 35. А также "практически полностью уничтожены" воздушные силы и системы ПВО.

Более того, в россии заявили, что будто бы заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, а Херсонская и большая часть Запорожской областей якобы под их полным контролем.

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Про потери ВС РФ и "ЛДНР":

По сообщениям росСМИ, за время войны погибло 1351 военнослужащих, в 3825 получили ранения.

Также сообщается о гибели якобы 16 тысяч из 59 тысяч украинских защитников на Донбассе.

Среди прочего, в россии заявили, что "практически полностью" уничтожили украинские средства ПВО страны. Отметим, что такое заявление от Министерства обороны рф звучит уже в третий раз.

впервые о "практически полном" уничтожении украинского ПВО и авиации было рассказано еще 5 марта во время встречи путина со стюардессами,

второе "уничтожение" прошло несколькими днями позже. Об этом рассказывал представитель Министерства обороны Конашенков во время брифинга, заявив, что армия рф уничтожила 90% ЗРК большой и средней дальности, а также 81 радиолокационный пост.

Однако украинские защитники продолжают сбивать российские самолеты и вертолеты, подтверждая уничтожения фотографиями и видео. К примеру, 23 марта в Харьковской области украинскими ЗРК были сбиты два боевых самолета российских оккупантов, а 17 марта стало известно об уничтожении двух самолетов рф в небе над Киевской областью.

Ранее, "Телеграф" писал, что за первый месяц военных действий россии против Украины наши защитники сбили или повредили уже сотни самолетов, вертолетов и танков.