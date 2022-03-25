"План идет отлично": в соцсетях высмеяли озвученную россией цифру потерь в Украине

В россии "немного" приуменьшили количество убитых солдат

Идет 30-й день войны россии с Украиной, и армия оккупанта с каждым днем несет все больше и больше потерь. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на утро 25 марта россия потеряла более 16 тысяч солдат, однако российская сторона этого не признает. По данным Минобороны рф, погибших в более чем 10 раз меньше.

Об этом сообщает издание "РИА Новости" в Твиттере.

"Минобороны сообщило о потерях российской армии во время спецоперации — 1 351 военный погиб, 3 825 получили ранения" — говорится в сообщении.

В сети с юмором отнеслись к вранью со стороны Минобороны рф. Многие пользователи сети шутят, что это количество тех семей, которые получат выплату от государства, а остальных сожгли в мобильном крематории, посчитав, что "нету тела", нет и потери.

Ранее "Телеграф" писал, что ВСУ показали кадры уничтожения вражеской техники с помощью ПТРК "Стугна" украинского производства. А в Харьковской области украинскими ЗРК были сбиты два боевых самолета российских оккупантов. Можно предположить, что юго-восточный регион Харьковщины становится второй Чернобаевкой.

Напомним, что ранее в Украине ликвидировали полковника рф — командира 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады Сергея Ивановича Порохню. Также во время безуспешной попытки взять Киев был убит генерал чеченского полка Нацгвардии Магомед Тушаев, а неподалеку от Мариуполя погиб генерал-майор россии Андрей Суховецкий. Помимо этого в начале марта под Харьковом бойцы ВСУ убили генерал-майора рф Виталия Герасимова, "отжимавшего" Крым и воевавшего в Чечне. Ну, что ж, земля им стекловатой.