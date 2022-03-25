Укр

"План идет отлично": в соцсетях высмеяли озвученную россией цифру потерь в Украине

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
453
"План идет отлично": в соцсетях высмеяли озвученную россией цифру потерь в Украине Новость обновлена 25 марта 2022, 16:25

В россии "немного" приуменьшили количество убитых солдат

Идет 30-й день войны россии с Украиной, и армия оккупанта с каждым днем несет все больше и больше потерь. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на утро 25 марта россия потеряла более 16 тысяч солдат, однако российская сторона этого не признает. По данным Минобороны рф, погибших в более чем 10 раз меньше.

Об этом сообщает издание "РИА Новости" в Твиттере.

"Минобороны сообщило о потерях российской армии во время спецоперации — 1 351 военный погиб, 3 825 получили ранения" — говорится в сообщении.

В сети с юмором отнеслись к вранью со стороны Минобороны рф. Многие пользователи сети шутят, что это количество тех семей, которые получат выплату от государства, а остальных сожгли в мобильном крематории, посчитав, что "нету тела", нет и потери.

Ранее "Телеграф" писал, что ВСУ показали кадры уничтожения вражеской техники с помощью ПТРК "Стугна" украинского производства. А в Харьковской области украинскими ЗРК были сбиты два боевых самолета российских оккупантов. Можно предположить, что юго-восточный регион Харьковщины становится второй Чернобаевкой.

Напомним, что ранее в Украине ликвидировали полковника рф — командира 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады Сергея Ивановича Порохню. Также во время безуспешной попытки взять Киев был убит генерал чеченского полка Нацгвардии Магомед Тушаев, а неподалеку от Мариуполя погиб генерал-майор россии Андрей Суховецкий. Помимо этого в начале марта под Харьковом бойцы ВСУ убили генерал-майора рф Виталия Герасимова, "отжимавшего" Крым и воевавшего в Чечне. Ну, что ж, земля им стекловатой.

Теги:
#Война #Потери #Потери России
Генерал-лейтенант армии Яков Рязанцев уничтожен в Украине
Украина
Еще один российский генерал уничтожен в Украине: поехал в Чернобаевку и умер
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Генерал-лейтенант армии Яков Рязанцев уничтожен в Украине
Еще один российский генерал уничтожен в Украине: поехал в Чернобаевку и умер
Дата публикации
Категория
Русскоговорящие украинцы переходят на украинский язык
Все меньше украинцев говорят по-русски: поразительные цифры опроса
Дата публикации
Категория
В Нагорном Карабахе возобновились бои
Новое обострение в Карабахе: что известно, и что говорят Азербайджан и Армения
Дата публикации
Категория
Жириновский очень не любил Украину и ее жителей
"Не умер, а избежал санкций": сеть бурно отреагировала на вероятную смерть Жириновского
Дата публикации
Категория
Полномасштабное российское вторжение длится уже 30 дней
Война — день 30: Чернобаевка-10, обстрелы украинских городов, российские корабли идут на дно