Перевалило за 16 тысяч: армия россии продолжает нести жуткие потери в Украине
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За месяц войны россия потеряла более 16 тысяч человек.
В пятницу, 25 марта, на 30 день войны с россией, Вооружённые силы Украины продолжают уничтожать личный состав и технику врага.
Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины на утро 25 марта, сообщает "Телеграф".
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Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.03 ориентировочно составили:
- личного состава — около 16100 человек,
- танков — 561 ед,
- боевых бронированных машин — 1625 ед,
- артиллерийских систем — 291 ед,
- РСЗО — 90 ед,
- средства ПВО — 49 ед,
- самолетов — 115 ед,
- вертолетов — 125 ед,
- автомобильной техники — 1089 ед,
- корабли/катера — 5 ед,
- цистерн с ГСМ — 72,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 53.
- Специальная техника — 18.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Ранее, как сообщал "Телеграф", ВСУ показали кадры уничтожения вражеской техники с помощью ПТРК "Стугна" украинского производства. А в Харьковской области украинскими ЗРК были сбиты два боевых самолета российских оккупантов. Можно предположить, что юго-восточный регион Харьковщины становится второй Чернобаевкой.
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