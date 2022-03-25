Укр

Перевалило за 16 тысяч: армия россии продолжает нести жуткие потери в Украине

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Оккупанты продолжают нести потери Новость обновлена 25 марта 2022, 11:16
Оккупанты продолжают нести потери

За месяц войны россия потеряла более 16 тысяч человек.

В пятницу, 25 марта, на 30 день войны с россией, Вооружённые силы Украины продолжают уничтожать личный состав и технику врага.

Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины на утро 25 марта, сообщает "Телеграф".

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.03 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 16100 человек,
  • танков — 561 ед,
  • боевых бронированных машин — 1625 ед,
  • артиллерийских систем — 291 ед,
  • РСЗО — 90 ед,
  • средства ПВО — 49 ед,
  • самолетов — 115 ед,
  • вертолетов — 125 ед,
  • автомобильной техники — 1089 ед,
  • корабли/катера — 5 ед,
  • цистерн с ГСМ — 72,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 53.
  • Специальная техника — 18.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Ранее, как сообщал "Телеграф", ВСУ показали кадры уничтожения вражеской техники с помощью ПТРК "Стугна" украинского производства. А в Харьковской области украинскими ЗРК были сбиты два боевых самолета российских оккупантов. Можно предположить, что юго-восточный регион Харьковщины становится второй Чернобаевкой.

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#Россия #ВСУ
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