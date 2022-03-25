Перевалило за 16 тысяч: армия россии продолжает нести жуткие потери в Украине

За месяц войны россия потеряла более 16 тысяч человек.

В пятницу, 25 марта, на 30 день войны с россией, Вооружённые силы Украины продолжают уничтожать личный состав и технику врага.

Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины на утро 25 марта, сообщает "Телеграф".

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.03 ориентировочно составили:

личного состава — около 16100 человек,

танков — 561 ед,

боевых бронированных машин — 1625 ед,

артиллерийских систем — 291 ед,

РСЗО — 90 ед,

средства ПВО — 49 ед,

самолетов — 115 ед,

вертолетов — 125 ед,

автомобильной техники — 1089 ед,

корабли/катера — 5 ед,

цистерн с ГСМ — 72,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 53.

Специальная техника — 18.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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