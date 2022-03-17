Над Киевом сбили ещё два самолёта россиян

Украинцы изо всех сил "закрывают" небо

В Украине продолжается "самолетопад" армии российских захватчиков, прибывшей воевать. Только за ночь с 16 на 17 марта неподалеку от Киева был полностью уничтожен очередной представитель авиатехники рф, а еще один — частично подбит.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Минобороны Украины, ссылаясь на заявление Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Армия Украины уничтожает технику россиян — фото смотрите в нашем Telegram

Как стало известно, на подлетах к столице украинские военные заметили несколько вражеских самолетов. Благодаря оперативному реагированию нашей армии, было поражено сразу две цели.

Отметим, что самолет марки Су-25 был уничтожен полностью. А вот техника Су-35 была лишь "подбита", что, вероятно, говорит и возможности ее отремонтировать.

О судьбе пилотов на авиасудах не сообщается.

Зато подчеркивается, что только за минувшие армия кровавого диктатора путина потеряла более 10 единиц авиационной техники.

Напомним, ранее мы рассказывали, что киевские защитники также оперативно ликвидировали целую колонну техники оккупанта. Видео уничтожения боевых машин совместили с культовой классикой рок-музыки.

Также "Телеграф" писал, что сопротивление украинцев ломает даже "самых подготовленных" российских специалистов. Так, к примеру, в качестве "груза 200" на родину отправились "элитные" спецназовцы.