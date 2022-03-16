Укр

Highway to hell: украинская артиллерия молниеносно уничтожила командный пункт оккупантов на Киевщине (видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Российские оккупанты остались без командного пункта на Киевщине Новость обновлена 16 марта 2022, 21:46
Российские оккупанты остались без командного пункта на Киевщине

Украинская артиллерия не оставила россиянам никакого шанса.

На 21-й день противостояния российским оккупантам украинские артиллеристы нанесли непоправимые потери врагу, разнеся сразу несколько их колонн. В Киевской области наши военные ликвидировали командный пункт и пункт обеспечения россиян.

Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что наши артиллеристы уничтожили пункты 35-й российской армии.

"На Киевском направлении наши артиллеристы устроили highway to hell командному пункту и пункту обеспечения 35-й Армии Восточного военного округа ВС РФ", — сообщил главнокомандующий ВСУ.

Момент уничтожения 35 пункта армии России, который размещался в Киевской области, попал на видео

Напомним, что невосполнимые потери российские оккупанты понесли в Тростянце на Сумщине, где украинские военнослужащие уничтожили гаубичный дивизион оккупантов и показали после этого впечатляющие кадры. Также мы писали, что утром 16 марта Вооруженные Силы Украины разнесли колонну российской военной техники, которая базировалась в Киевской области.

В целом, как сообщал "Телеграф", за 3 недели войны в Украине российские оккупанты потеряли более 13800 солдат, 430 танков, 108 вертолетов, 84 самолета и сотни единиц другой техники.

Теги:
#Украина #Киевская область #Россия #Война #Техника #Уничтожение #Артиллерия #Оккупанты
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