"Грузом 200" с Украины отправляется даже элитный российский спецназ

Украинские защитники уничтожают элитный спецназ рф.

Вот уже три недели, как украинские защитники дают решительный отпор врагу, продолжая уничтожать оккупантов и их технику.

Вместе с тем, в сети распространяется информация, что потери несет даже элита росгвардии –так называемые "краповые береты".

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Российские Telegram-каналы публикуют траурное фото шести погибших спецназовцев – бойцов ЦСН "Витязь" при дивизии Дзержинского.

Траурное фото с портретами шести погибших спецназовцев разлетелось по соцсетям. О некоторых военных удалось найти биографические данные.

Алексей Блинков (второй справа) — выпускник Новосибирского института войск нацгвардии.

Михаил Беляков (предположительно второй слева) — уроженец Никольска Пензенской области, ветеран боевых действий на Северном Кавказе, награжден орденом Мужества посмертно, погиб еще 27 февраля. На родине ему устроили пышные похороны.

Спецназовец Максим Пустозвонов, выходец из Самарской области, бывший футболист молодежного состава "Крыльев Советов".

Погибшие российские бойцы ЦСН "Витязь"

Справка. Центр специального назначения "Витязь" — подразделение в составе Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского. По данным росгвардии, это элитный спецназ, бойцы награждены множеством медалей.

Круг обязанностей "Витязя" широк: от борьбы с бандформированиями до охраны важных персон. Что делали "витязи" в соседней стране, остается только догадываться.

Напомним, на 16 марта количество убитых русских солдат перевалило за 13 тысяч. Кроме того, перехваченные разговоры россиян свидетельствуют, что спецназ россии глубоко шокирован от отпора, который ему наносит украинская армия.