Украинские военные перешли в контрнаступление на Харьковщине: откуда выбили россиян

Малая Рогань освобождена от россиян, а в Ольховке уничтожаются остатки войск оккупанта

Украинские военнослужащие в Харьковской области перешли в контрнаступление на ряде направлений и уже полностью освободили от россиян Малую Рогань

Об этом проинформировал в своем телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"На сегодняшний день можем уверенно сказать, что Малая Рогань полностью находится под контролем наших войск и "зачищена" от оккупантов", — отметил он.

По его словам, остатки оккупационных войск также уничтожаются в Ольховке.

Вместе с тем россияне не прекращают обстреливать мирных жителей, нанося удары по жилым домам. Так в Осколе, что в Изюмском районе, вражеская авиация запустила ракету в один из домов, из-за чего погибла семья из четырех человек, еще один 4-летний ребенок получил ранения.

Как сообщалось ранее, советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что украинские военнослужащие начали "тактические контрнаступления" не только на территории Харьковщины, но и в Сумской области.

Также он заявлял, что в ближайшие пару недель россияне уйдут из Киевской и Харьковской областей, чтобы сфокусировать свои усилия на окружении украинских войск в зоне ООС и взятию Мариуполя.