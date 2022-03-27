Укр

Начались маленькие контрнаступления: Арестович дал прогноз войны на две недели

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Алексей Арестович Новость обновлена 27 марта 2022, 17:43
Алексей Арестович

Чиновник рассказал, чего ждать украинцам в ближайшие две недели войны.

В воскресенье, 27 марта, на 32-й день полномасштабного вторжения рф в Украину оккупанты имеют две основные задачи.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга в воскресенье.

Арестович отметил, что украинские войска начали "маленькие тактические контрнаступательные действия" в Сумской и Харьковской областях, продолжают их в Киевской и Херсонской областях. При этом задача оккупантов свелась к двум пунктам — окружить войска ООС на Донбассе и добить Мариуполь, а также удержать оборону в Херсонской области. Алексей отметил, что в ближайшее время положение вокруг Мариуполя может сильно усложниться, а на Востоке ситуация может стать далеко не простой. В то же время Арестович заявил, что военное руководство страны понимает ситуацию и принимает соответствующие решения.

Из-за контрнаступления украинских войск Арестович обратился к украинским воинам с призывом не издеваться над военнопленными и соблюдать Женевскую конвенцию.

Ранее Арестович рассказал, что оккупанты в 11-й раз сунулись в Чернобаевку.

Теги:
#Украина #Россия #Алексей Арестович #Война с Россией
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