На Херсонщині у полон окупантів потрапив "слуга народу": подробиці

Депутата затримали на блокпосту під час перевірки документів.

У Генічеську Херсонської області. який тимчасово захопили росіяни, на 33-й день війни окупанти взяли у полон депутата міськради від "Слуги народу" Олексія Коновалова. Є інформація про те, що він був у спеціальному списку росіян.

Про це у понеділок, 28 березня, повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

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За його словами, близько 10:00 ранку "Слуга народу" Олексій Коновалов разом з дружиною на авто їхали з села Генічеська Гірка до самого Генічеська, коли натрапили на блокпост російських солдатів біля зруйнованого мосту. Є підозра, що під час перевірки документів Олексія Коновалова було затримано і перевезено до Вищого професійного училища 17, м.Генічеськ.

Щодо дружини депутата, то її залишили на місці й нікуди не відвозили. Наразі зв'язок з Коноваловим відсутній.

Соболевський додав, що Олексій Коновалов, крім того, що є депутатом Генічеської міськради, ще й очолює КП "Комунсервіс" у с.Щасливцеве. На ньому лежить відповідальність за функціонування нормальної життєдіяльності громади й розв’язання багатьох гуманітарних питань.

У Херсонській облраді додали, що днями з'явилася інформація ще й про викрадення голови Голої Пристані Олександра Бабіча, та голови Каланчака Світлани Фоміної. Наразі ці дані перевіряють.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що мера міста Славутич Юрія Фомічова, якого вранці 26 березня викрали російські окупанти, вже звільнили з полону. Міський голова одразу виступив перед жителями міста, підтвердивши той факт, що він був у полоні.