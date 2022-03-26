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Окупанти відпустили мера міста Славутич: він озвучив умови росіян

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Мер Славутича Юрій Фомічов Новина оновлена 26 березня 2022, 12:42
Мер Славутича Юрій Фомічов

Очільник міста зазначив, що був на переговорах.

Мера міста Славутич Юрія Фомичова, якого вранці 26 березня викрали російські окупанти, звільнили з полону. Міський голова одразу виступив перед жителями міста, підтвердивши той факт, що він був у полоні.

Про це повідомляє телеграм-канал "Реальний Київ | Україна Війна".

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Фомічов зазначив, що дуже пишається мешканцями міста, які не побоялися вийти на мітинг проти окупації. Також у своїй промові він розповів, що поки що був в полоні російські загарбники висунули йому свої умови для "мирного" життя в місті.

Мера запевнили, що якщо у місті не буде військових, то росіяни дадуть спокійно жити мирним жителям, і навіть відновлять можливість виїзду за місто. Також йому повідомили, що буде привезено гуманітарну допомогу від рф. При цьому Славутич залишиться під українським прапором та українським законодавством. Щобільше, продовжаться переговори щодо можливості подальшої ротації персоналу ЧАЕС.

Також Фомічова "попросили" здати зробити автоматичну зброю з населення. 26 березня окупанти їздитимуть містом, і шукатимуть у поліцейських дільницях та військкоматах зброю. А після обіду мають виїхати, проте за містом залишать один блокпост.

Де знаходиться Славутич: карта

Славутич – місто обласного підпорядкування Київської області. Розташований на території Чернігівської області, неподалік білоруського кордону. Вважається наймолодшим містом України.

Як повідомляв "Телеграф", мешканців Славутича напередодні попереджали не виходити на вулиці міста через ризик для життя. На Київщині продовжуються активні бої. Як показують карти бойових дій, українським військовим вдалося звільнити частину населених пунктів області, але Славутич територіально перебуває у небезпечній зоні.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Славутич
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