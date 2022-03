Маріуполю відвели тижні: свіжі карти боїв в Україні

Бої на сході, півночі та півдні країни тривають

Українські військові продовжують обороняти країну успішно ліквідуючи техніку супротивника та збиваючи частину його крилатих ракет. Під Києвом провели низку успішних контрнаступних операцій на північний захід та схід від столиці.

"Телеграф" зібрав дані щодо основних операцій на ранок 26 березня.

Так, за оцінкою Institute for the Study of War, російські війська не ведуть активних операцій настання біля Херсона, на північному сході ситуація залишається стабільною — міста обстрілюють, але наступ не ведеться. Чернігів російська армія оточити не може.

Загальна карта бойових дій до 26 березня

Успішна операція під Києвом дозволила відтіснити російські війська на схід від Броварів. В Ірпені, Макарові, Гостомелі йшли запеклі бої, і українські війська перемогли і звільнили частину області. На схід столиці відбили Лук’янівку та низку інших населених пунктів.

Мапа звільнених під Києвом територій на 26 березня

Обкладений Маріуполь тримається, попри гуманітарну катастрофу. За даними різних джерел російсько-окупаційні війська продовжують захоплювати місто. Експерти прогнозують скорочення Маріупольського котла та можливість захоплення портового міста найближчими тижнями.

Облога Маріуполя, стан на 26 березня

Карта DeepState демонструє, де в Україні минулої доби точилися бої або були масові обстріли. Зокрема надійшли відомості про контактні бої у Попасній, Рубіжному, Тростянці. Обстріл зареєстровано також в Одесі, а ракети у Вінниці.

Карта бойових дій в Україні на 26 березня

Як раніше писав "Телеграф", у росії відзначилися дивними заявами щодо війни в Україні — не лише применшена кількість реальних жертв, а й представляючи кінцеві цілі рф нібито як захоплення лише Донеччини та Луганщини.