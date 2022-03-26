Зменшив імперський апетит? У США розповіли, як змінилися плани путіна по Україні

Окупаційні війська стають все більш жорстокими на сході країни

Через місяць невдалої для себе війни росія вирішила змінити тактику щодо України. Тепер її увага буде загострена на Донбасі, а не на Києві чи інших обласних центрах, щоб мати можливість впливати на перебіг дипломатичних переговорів.

Таку інформацію повідомляє Reuters, посилаючись на неназване особисте джерело серед високопоставлених американських чиновників.

Читайте також: Категорія Новини Європи В НАТО зростає підтримка введення миротворців в Україну Дедалі більше країн-членів Альянсу підтримують ідею введення миротворців в Україну

У розвідці Штатів впевнені — рф спробує відрізати ЗСУ на Донбасі доступ до "широкої землі", щоб оточити військових, чим, зрештою, шантажуватиме Київ і вимагатиме у влади йти на поступки.

Про це свідчать і останні заяви російського уряду, представники якого стверджують — першу фазу "спецоперації" завершено, тепер варто переключитися суто на Донбас.

"Вони надають цьому першочергової уваги, і ми згодні з цим, наша інформація збігається", — цитують Reuters свого інформатора.

За його словами, зараз для росії Донбас — це пріоритетна мета, що дозволить Кремлю маніпулювати новинами та виставляти свою армію "визволителями" для місцевого телебачення.

Тим часом окремі представники рф продовжують мовити за методиками пропаганди і розповідати про можливе захоплення не тільки України, а й ще шести країн Європи, серед яких є члени НАТО. Однією, до речі, зі списку є Польща, яка сильно підтримує та допомагає Україні у військовому конфлікті з росією.