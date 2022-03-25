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У Польщі озвучили план порятунку України

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Війна з Росією Новина оновлена 25 березня 2022, 20:27
Війна з Росією

План складається із 10 пунктів.

У п’ятницю, 25 березня, на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну Польща спільно зі Словенією та Чехією підготувала план порятунку України від російської агресії.

Відповідний план представив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у виданні Politico.

На думку Моравецького, Євросоюз має виконати 10 пунктів, якщо справді хоче зупинити кривавого диктатора володимира путіна.

"Пройшов місяць, як росія почала повномасштабний наступ на Україну. З того часу Захід ввів чотири пакети санкцій проти рф, але війна триває. Заходів явно недостатньо. Потрібно зробити набагато більше, і швидко", — заявив Моравецький.

План для зупинки російської агресії:

  1. Відключити всі банки рф від SWIFT.
  2. Запровадити єдину політику надання притулку для російських солдатів, які не хочуть служити путінському режиму
  3. Повністю зупинити російську пропаганду в Європі.
  4. Блокувати російські кораблі у портах Європи.
  5. Ввести блокаду для автотранспорту за аналогією з морською
  6. Розширити санкції проти олігархів на їхнє бізнес-середовище.
  7. Зупинити видачу віз усім громадянам рф.
  8. Запровадити санкції проти всіх членів партії "Єдина Росія".
  9. Запровадити повну заборону експорту у рф технологій, придатних для військових цілей.
  10. Виключити росію з усіх міжнародних організацій.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден прибув до Польщі, де зробив гучну заяву. До цього лідер вільного світу похвалився найважчими у світі санкціями проти росії.

Теги:
#Україна #Росія #Європейський Союз #Війна з Росією
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