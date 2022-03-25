У Польщі озвучили план порятунку України
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План складається із 10 пунктів.
У п’ятницю, 25 березня, на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну Польща спільно зі Словенією та Чехією підготувала план порятунку України від російської агресії.
Відповідний план представив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у виданні Politico.
На думку Моравецького, Євросоюз має виконати 10 пунктів, якщо справді хоче зупинити кривавого диктатора володимира путіна.
"Пройшов місяць, як росія почала повномасштабний наступ на Україну. З того часу Захід ввів чотири пакети санкцій проти рф, але війна триває. Заходів явно недостатньо. Потрібно зробити набагато більше, і швидко", — заявив Моравецький.
План для зупинки російської агресії:
- Відключити всі банки рф від SWIFT.
- Запровадити єдину політику надання притулку для російських солдатів, які не хочуть служити путінському режиму
- Повністю зупинити російську пропаганду в Європі.
- Блокувати російські кораблі у портах Європи.
- Ввести блокаду для автотранспорту за аналогією з морською
- Розширити санкції проти олігархів на їхнє бізнес-середовище.
- Зупинити видачу віз усім громадянам рф.
- Запровадити санкції проти всіх членів партії "Єдина Росія".
- Запровадити повну заборону експорту у рф технологій, придатних для військових цілей.
- Виключити росію з усіх міжнародних організацій.
Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден прибув до Польщі, де зробив гучну заяву. До цього лідер вільного світу похвалився найважчими у світі санкціями проти росії.
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