У Польщі озвучили план порятунку України

План складається із 10 пунктів.

У п’ятницю, 25 березня, на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну Польща спільно зі Словенією та Чехією підготувала план порятунку України від російської агресії.

Відповідний план представив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у виданні Politico.

На думку Моравецького, Євросоюз має виконати 10 пунктів, якщо справді хоче зупинити кривавого диктатора володимира путіна.

"Пройшов місяць, як росія почала повномасштабний наступ на Україну. З того часу Захід ввів чотири пакети санкцій проти рф, але війна триває. Заходів явно недостатньо. Потрібно зробити набагато більше, і швидко", — заявив Моравецький.

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План для зупинки російської агресії:

Відключити всі банки рф від SWIFT. Запровадити єдину політику надання притулку для російських солдатів, які не хочуть служити путінському режиму Повністю зупинити російську пропаганду в Європі. Блокувати російські кораблі у портах Європи. Ввести блокаду для автотранспорту за аналогією з морською Розширити санкції проти олігархів на їхнє бізнес-середовище. Зупинити видачу віз усім громадянам рф. Запровадити санкції проти всіх членів партії "Єдина Росія". Запровадити повну заборону експорту у рф технологій, придатних для військових цілей. Виключити росію з усіх міжнародних організацій.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден прибув до Польщі, де зробив гучну заяву. До цього лідер вільного світу похвалився найважчими у світі санкціями проти росії.