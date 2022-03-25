Загадкові слова Байдена про солдатів США в Україні наробили шуму в мережі (відео)

Натяк Байдена прозвучав неоднозначно.

Американський президент Джо Байден натякнув, що американські солдати можуть поїхати воювати на боці України проти російських окупантів.

Натяк на такий хід подій прозвучав під час виступу перед військовослужбовцями 82-ї повітряно-десантної дивізії у Польщі.

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Так, говорячи про українців з американськими військовими, Байден сказав: "Ви самі [усі] побачите, коли опинитеся ТАМ".

Додамо, що неоднозначні слова президента США Джо Байдена щодо можливості введення американських військових на територію України як натяк сприйняла ціла низка інтернет-видань. Однак, це цілком можна сприймати і як застереження для російської влади, яка розв'язала війну в Україні і веде її з порушенням усіх можливих правил та конвенцій.

UPD: Пізніше Білий дім випустив роз'яснення — Байдена не так зрозуміли, НАТО не збирається надсилати війська на Україну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Байден похвалився найважчими у світі санкціями проти росії. Американський президент заявив, що США вводять нові санкції проти рф, що розв’язала війну в Україні. Зокрема йдеться про заборону імпорту алкоголю, діамантів та морепродуктів з росії. Додамо, що список антиросійських санкцій, які ЄС та США вводять на тлі війни росії проти України, постійно поповнюється. Варто зазначити, що у Білому домі не виключають того, що росія може напасти на НАТО.