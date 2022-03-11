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Байден оголосив про новий санкційний удар по росії

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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США продовжують вводити санкції проти рф Новина оновлена 11 березня 2022, 18:13
США продовжують вводити санкції проти рф

Країни G7 мають намір обмежити росію у співпраці з МВФ та СБ

Американський лідер Джо Байден заявив, що США вводять нові санкції проти Росії, що розв’язала війну в Україні. Зокрема йдеться про заборону імпорту алкоголю, діамантів і морепродуктів з росії. Як передає "Телеграф", про це він сказав у п’ятницю, 11 березня.

Крім того, він оголосив про відміну торгових привілеїв для росії з боку США та країн Великої сімки. Так, країни G7 будуть домагатися, що Росія не змогла отримувати гроші в МВФ і СБ, а також подібних світових фінансових інститутах. Байден додав, що G7 посилять дії щодо конфіскації активів російських олігархів.

За словами Байдена, цей пакет санкцій – не останній.

Нагадаємо, список антиросійських санкцій, які ЄС і США вводять на тлі війни Росії проти України, постійно поповнюється. Так, Великобританія оголосила про "персональні" економічні обмеження для низки росіян. Усі активи російських громадян, серед яких відомі мільярдери та олігархи, будуть заморожені.

Раніше повідомлялося, що проти Росії виступають багато світових компаній. Також росіян позбавили можливості використовувати платіжні системи Visa та Mastercard.

Теги:
#Росія #Санкції #Джо Байден
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