Байден объявил о новом санкционном ударе по россии
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Страны G7 намерены ограничить россию в сотрудничестве с МВФ и ВБ
Американский лидер Джо Байден заявил, что США вводят новые санкции против рф, развязавшей войну в Украине. В частности речь идет про запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из россии. Как передает "Телеграф", об этом он сказал в пятницу, 11 марта.
Кроме того, он объявил об отмене торговых привилегий для россии со стороны США и стран Большой семерки. Так, страны G7 будут добиваться, что рф не смогла получать средства в МВФ и ВБ, а также подобных мировых финансовых институтах. Байден добавил, что G7 ужесточат действия по конфискации активов российских олигархов.
По словам Байдена, этот пакет санкций – не последний.
Напомним, список антироссийских санкций, которые ЕС и США вводят на фоне войны россии против Украины, постоянно пополняется. Так, Великобритания объявила про "персональные" экономические ограничения для ряда россиян. Все активы российских граждан, среди которых известные миллиардеры и олигархи, будут заморожены.
Ранее сообщалось, что против россии выступают многие мировые компании. Также россиян лишили возможности использовать платежные системы Visa и Mastercard.
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