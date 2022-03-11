Байден объявил о новом санкционном ударе по россии

Страны G7 намерены ограничить россию в сотрудничестве с МВФ и ВБ

Американский лидер Джо Байден заявил, что США вводят новые санкции против рф, развязавшей войну в Украине. В частности речь идет про запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из россии. Как передает "Телеграф", об этом он сказал в пятницу, 11 марта.

Кроме того, он объявил об отмене торговых привилегий для россии со стороны США и стран Большой семерки. Так, страны G7 будут добиваться, что рф не смогла получать средства в МВФ и ВБ, а также подобных мировых финансовых институтах. Байден добавил, что G7 ужесточат действия по конфискации активов российских олигархов.

По словам Байдена, этот пакет санкций – не последний.

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Напомним, список антироссийских санкций, которые ЕС и США вводят на фоне войны россии против Украины, постоянно пополняется. Так, Великобритания объявила про "персональные" экономические ограничения для ряда россиян. Все активы российских граждан, среди которых известные миллиардеры и олигархи, будут заморожены.

Ранее сообщалось, что против россии выступают многие мировые компании. Также россиян лишили возможности использовать платежные системы Visa и Mastercard.